英國治安｜倫敦街頭爆隨機捅人4男浴血　47歲女子被捕疑有精神問題

英國倫敦著名旅遊區柯芬園（Covent Garden）周三（5日）發生傷人案，4名男子在午膳繁忙時段遇襲受傷，全部送往大型創傷中心治理。警方在現場拘捕一名47歲女子，並檢獲一把懷疑涉案剪刀，初步相信事件與精神健康問題有關，屬個別事件。

案發點為旅遊區柯芬園 鄰近國家美術館等名勝

綜合路透社、英國《衛報》及美聯社報道，倫敦警察廳於當地時間中午12時27分接獲多宗報案，指柯芬園附近恩德爾街（Endell Street）發生傷人事件。

倫敦警察廳於當地時間中午12時27分接獲多宗報案，指柯芬園附近恩德爾街（Endell Street）發生傷人事件。路透社

警方在現場拘捕一名47歲女子，並檢獲一把懷疑涉案剪刀，初步相信事件與精神健康問題有關，屬個別事件。路透社

警員數分鐘內到場，發現4名分別34歲、39歲、42歲及52歲的男子身上有刺傷。路透社

警員數分鐘內到場，發現4名分別34歲、39歲、42歲及52歲的男子身上有刺傷。倫敦救護服務派出救護車、快速應變車、事故應變人員及倫敦空中救護隊到場，替4名傷者急救後，以救護車優先送往大型創傷中心。

警方其後交代傷者情況，指其中兩人接受治療後已經出院，其餘兩人仍然留院，但傷勢相信不會危及生命，亦不會造成永久或重大身體改變。

涉案47歲女子當場被捕，涉嫌藏有攻擊性武器及襲擊他人，現仍被警方扣查。必須指出，女子目前只是因涉嫌相關罪行被捕，尚未公布正式起訴或定罪。

警員在案發現場檢獲一把剪刀，相信可能是施襲武器。當地警區主管斯圖爾特（Jason Stewart）表示，案件調查仍處於初步階段，但警方目前相信事件屬個別事故，並與精神健康問題有關。

《衛報》引述目擊者稱，傷人事件可能在沙夫茨伯里劇院（Shaftesbury Theatre）外開始，涉事女子其後沿恩德爾街前行。附近商戶形容，遇襲者似乎是隨機被選中，現場一度有人慌忙走避。

附近理髮店職員表示，其中一名傷者曾走入店內求助，脫下上衣後可見背部有一道明顯傷口。另一名目擊者則聲稱，看見女子手持物件與警員對峙，警方其後迅速將她制服。

柯芬園位於倫敦西區，是著名購物、餐飲及街頭表演熱點，附近有大英博物館、國家美術館及多間劇院，皇家歌劇院亦位於區內。案發的恩德爾街距離柯芬園廣場約四分之一英里，事發時正值遊客及上班族外出午膳的繁忙時段。