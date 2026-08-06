伊朗局勢｜伊朗：與阿曼敲定霍爾木茲海峽新航線 傳美將作大讓步

伊朗外交部發言人巴加埃表示，已與阿曼就霍爾木茲海峽擬定航道的地理座標達成共識，兩國發表的聯合聲明目前正進入最終審核階段。與此同時，有報道指美伊外交談判正探討一項重大方案，美方或向德黑蘭作出衝突至今最大讓步，允許伊朗對通過霍爾木茲海峽進出波斯灣的船隻擁有某種形式的控制權。

傳美研允許伊朗掌控進入霍峽船隻

此外，央視報道，伊朗外交部副部長加里布阿巴迪表示，美國在新一輪衝突爆發4至5天后，曾向伊朗傳遞信息，希望通過談判解決相關問題。他透露。根據新的安排，目前霍爾木茲海峽內的臨時航道將被關閉，今後相當一部分船舶的進出航線將經過伊朗領海。

伊朗外交部發言人巴加埃發文表示，已與阿曼就霍爾木茲海峽擬定航道的地理座標達成共識，兩國發表的聯合聲明目前正進入最終審核階段。路透社

巴加埃5日發文表示，伊朗與阿曼作為霍爾木茲海峽的沿岸國，在過去兩個月內持續進行專業且具進展的磋商，旨在確定一條供商業船隻安全通行的專用航線。伊朗相關主管部門已針對該方案，從技術、法律、安全及環境等多個層面進行審查。

巴加埃指出，若沒有第三方干擾，兩國包含主要考量與共識重點的聯合聲明已處於最後起草與審定階段。不過他同時強調，僅憑伊阿兩國的協議並不足以完全確保該戰略水道的安全通航。他表示，由於美國實施的海上封鎖，以及美方針對伊朗及其利益的侵略和威脅行動仍在持續，因此霍爾木茲海峽目前並非完全安全。

在航道座標達成共識之際，美伊外交談判亦傳出關鍵進展。美國總統特朗普早前宣布叫停對伊朗的軍事打擊行動，為外交談判創造空間。路透社引述伊朗及海灣國家消息透露，目前談判桌上正探討的一項核心方案，將允許伊朗控制通過霍爾木茲海峽進出海灣地區的船隻，若最終落實，這將是德黑蘭當局至今獲得的最大外交讓步之一。

一名海灣國家官員向路透社證實，相關提案確實已就「對海峽實施某種形式控制權」向伊朗作出讓步，但另一名官員補充指，關於「控制」一詞的具體定義與細節仍待進一步敲定。海灣地區談判代表堅持，船隻的檢查與監督應由海灣國家共同執行，且相關服務費用須屬自願性質。一名伊朗高級官員則透露，現行協議草案文本允許伊朗控制駛入海灣的船隻，目前雙方的爭論焦點主要集中在伊朗對駛出海灣船隻可扮演何種角色。

對於相關傳聞與報道，華府方面未有即時作出官方回應。美國官員此前曾一再堅稱，絕不會接受任何允許伊朗實質控制霍爾木茲海峽的方案。