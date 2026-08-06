泰國球賽遇雷劈 24歲球員慘死 另12人傷

泰國南部陶公府（Narathiwat）周二（4日）發生致命雷擊事故。當地舉行「2026年哥樂足總盃」（Golok FA Cup 2026）足球賽期間，閃電突然擊中球場，多名球員應聲倒地，24歲球員沙夫萬（Safwan Awae）重傷送院後不治，另有多人受傷。網上流傳的現場片段拍下閃電落地一刻，畫面驚心動魄。

傷停補時突遭雷劈 球場冒出火光

綜合泰國政府新聞平台、Thai PBS及外媒報道，事發地點為陶公府素艾哥洛縣（Su-ngai Kolok）的和平體育場（Santiphap Stadium），當時正在舉行哥樂足總盃準決賽。

比賽進入傷停補時階段時，現場正下着大雨，並有雷暴及強風，但賽事仍在進行。網上片段可見，閃電突然直劈球場，地面一度冒出火光及煙霧，多名球員隨即倒地，其他球員及在場人士慌忙走避。

眾人其後衝入球場救援，有人撐傘遮擋大雨，並為倒地球員進行心肺復甦，再由救護人員送往素艾哥洛醫院治理。

死者加盟新東家不足一周

傷勢最嚴重的24歲球員沙夫萬送院搶救，惟最終傷重不治。

沙夫萬司職翼鋒及前鋒，曾效力北大年足球會（Pattani FC），並於7月29日才正式與泰國丙組聯賽南部賽區球隊也拉足球會（FC Yala）簽約，未料加盟不足一周便遭遇橫禍。據報他上季為北大年上陣18場射入7球，協助球隊取得升班資格。

不同媒體對傷者數字報道不一。泰國部分傳媒及官方消息指，另有8至9人受傷；部分外媒則報道共有12名球員受傷，包括22歲馬來西亞球員阿利夫（Alif Ezzahan Zulkifli），傷者主要出現燒傷等症狀。

泰國政府新聞平台證實事故造成一人死亡、多人受傷，醫護人員正密切監察傷者情況。

也拉足球會事後在社交平台發文，對沙夫萬離世表示深切哀悼，並向其家屬致以慰問。其前東家北大年足球會、泰國足球總會、球迷及大批網民亦留言悼念，為這名剛展開足球生涯新一頁的年輕球員感到惋惜。

哥樂足總盃是泰國南部邊境地區的地方足球錦標賽，參賽隊伍主要來自南部多個府，亦有毗鄰的馬來西亞球隊參加，具有促進兩地民間及體育交流的作用。

事故亦引發外界關注，質疑在雷暴、強風及大雨下為何仍讓比賽繼續。當地傳媒引述安全意見指出，戶外賽事一旦聽到雷聲或發現閃電，主辦方應立即暫停比賽，安排所有人離開空曠場地，到堅固建築物內暫避，避免同類悲劇再次發生。

2024年秘魯曾發生同類悲劇

事實上，這已非首次有足球賽事因雷擊而導致球員身亡。於2024年11月，秘魯一場業餘球賽中，突然被一道閃電劈下，8名球員同時遭殃，同一時間僵直式跌在球賽草地上，情景嚇人，其中一名39歲球員最終更傷重不治。報道指，死者當時手上帶有金屬手鐲，疑因此引電上身喪命。