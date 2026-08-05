FIFA主席恩芬天奴召開緊急會議 因「出售世界盃股權」計劃告吹有關？

法新社最新消息，國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）當地時間周三（5日）在摩洛哥與FIFA高層召開緊急會議。報道未說明相關會議具體內容。

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惟國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）因「出售世界盃股權」的商業計劃告吹，被要求下台的聲浪日益高漲。法新社更指，部分壓力源自國際足協內部。



自恩芬天奴提出「出售世界盃股權」後，即時引起全球關注。美聯社等傳媒稱，成功阻止這一計劃，只是這場足球政治博弈的「上半場」，而「下半場」的目標似乎是要終結恩芬天奴長達10年的主席任期。

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英國《每日電訊報》本月1日報道，歐足協已表示對恩芬天奴的領導能力失去信心。歐洲足協聯絡英格蘭足總等機構，加緊推動罷免恩芬天奴，並物色接替人選。

美國《紐約郵報》早前獲悉，自「出售世界盃股權」計劃告吹，國際足協高層因對相關秘密交易毫不知情而感到憤怒。有知情人士透露，國際足協內部可能會舉行對恩芬天奴的不信任投票，部分高層也正試圖施壓迫使其主動辭職。