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出售世界盃股權︱FIFA高層緊急開會認錯 重申全力支持恩芬天奴

即時國際
更新時間：09:15 2026-08-06 HKT
發佈時間：09:15 2026-08-06 HKT

國際足協（FIFA）5日在摩洛哥召開緊急會議，承認在推動將世界盃等賽事股權售予私人投資者的提案上處理不當，並對資料外洩及未事先諮詢理事會與成員協會致歉，承諾改善決策流程。儘管惹來爭議，管理委員會仍一致重申全力支持會長恩芬天奴，並強調將採取必要措施維護組織聲譽，繼續推動足球發展。

惟仍有不少反對聲音

相關新聞：三洲足協疑聯手施壓FIFA主席下台  恩芬天奴據報向美政府求助

FIFA主席恩芬天奴（Gianni Infantino）因「出售世界盃股權」的商業計劃告吹，被要求下台的聲浪日益高漲。法新社更指，部分壓力源自國際足協內部。

自恩芬天奴提出「出售世界盃股權」後，即時引起全球關注。美聯社等傳媒稱，成功阻止這一計劃，只是這場足球政治博弈的「上半場」，而「下半場」的目標似乎是要終結恩芬天奴長達10年的主席任期。

相關新聞：出售世界盃股權︱歐足協稱對恩芬天奴失信心 西甲聯賽會長籲其辭職

英國《每日電訊報》本月1日報道，歐足協已表示對恩芬天奴的領導能力失去信心。歐洲足協聯絡英格蘭足總等機構，加緊推動罷免恩芬天奴，並物色接替人選。

美國《紐約郵報》早前獲悉，自「出售世界盃股權」計劃告吹，國際足協高層因對相關秘密交易毫不知情而感到憤怒。有知情人士透露，國際足協內部可能會舉行對恩芬天奴的不信任投票，部分高層也正試圖施壓迫使其主動辭職。

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