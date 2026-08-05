熊本地震｜日本製紙80米煙囪砸中辦公室釀9死 社長致歉：無相應避難指引

日本熊本縣日前發生7.1級強震，其中日本製紙八代工廠80米高的煙囪倒塌，釀成9人死亡，是這次地震中單一地點死亡人數最高的個案。該公司今日首度召開記者會，社長瀨邊明公開致歉，表示煙囪倒塌正好砸中一處辦公室，才釀成嚴重傷亡。

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熊本縣八代市遭遇最大震度6強的地震，日本製紙公司位於八代的工廠，一支80米長的煙囪因地震斷裂，直接砸在2層辦公室建築的上方。 地震發生當下，有186名日本製紙員工及合作公司228人，合共414人在工場內工作。

當時有8名員工正在2樓營運人員管理室辦公，6名日本製紙員工在枱頭工作，當場被壓死，並排的工作枱有2人被救出。另外3名死者是合作公司的職員。

員工在辦公桌當地砸死

日本製紙社長瀨邊明致歉：「此次事件導致9位同仁喪失寶貴的生命，實屬令人悲痛且遺憾。我們對此事態深感重視。謹向逝者致上深切哀悼，並向遺屬表達誠摯慰問。」

工場長山邊義貞 表示，雖然設有震度計，但此次地震導致電源中斷，地震數據並沒有記錄下來。此外，他承認公司沒有「因應煙囪倒塌而疏散」的應變手冊。

工場長「不知煙囪壽命」

倒塌的80米煙囪建於1970年，符合法規標準，在2016年的地震後曾進行過加固工程。有記者追問煙囪是否已接近更換期，山邊也表示「目前沒有最新的測量數據」，對鋼筋混凝土製煙囪的使用壽命「沒有相關知識」。

社長表示，要復原及恢復生產，必須先掌握災情，目前將調查工作列為最優先事項，計劃邀請外部專家參與。