醫療失誤︱英醫生「接錯器官」腸胃變閉環病人險死 同行狠批：差到極點

英國一名外科醫生手術嚴重犯錯，竟將病人小腸錯誤位置與胃部縫合，導致腸胃形成無法正常運作的「閉環」（closed loop）。病人術後劇痛、無法排便、嘔吐，險些喪命。英國醫療執業者審裁服務（Medical Practitioners Tribunal Service）認定該醫生醫療行為存在重大過失，判除名兼立即停職。

除名禁上訴期間執業

外媒引述審裁資料報道，事件發生於大曼徹斯特皇家奧德姆醫院。病人患有淋巴瘤等疾病，因嚴重腹痛入院，2020年8月25日由英國國民保健服務（NHS）外科醫生拉赫曼（Dr. Yasser Adly Abdel Rahman）主刀。

英國醫生嚴重手術失誤，將腸胃縫合成無法正常運作的「閉環」。 iStock示意圖

患者小腸內有腫瘤，並且有一段口小腸穿孔壞死。在4小時的手術中，拉赫曼將問題組織切除後，認為可以將健康的部分接合，以維持腸道連續性及消化功能。

但術後病人持續劇痛、嘔吐。一名護士發現病人長達三周無排便，但拉赫曼毫不在意，也對護士的擔心「不屑一顧」。在病人父母及其他醫護人員接連表達關注後，一名顧問醫生於9月15日接手，結果進行第二次緊急手術，發現拉赫曼犯下的驚人錯誤。這名顧問醫生成功挽救部分腸道並設置造口（stoma），患者得以排出體內廢物保住性命。

病人劇痛無法排便

一位經驗豐富的醫生以英國醫務委員會專家證人身份出庭作證時表示，拉赫曼的手術「前所未聞的」，而他的失誤「已達最嚴重程度」。前大腸直腸外科顧問醫生布洛爾（Anthony Blower）說，拉赫曼的決策「對1名顧問級外科醫生而言，已糟糕到極點」，更直言這項手術「怪異且完全違反常規」。

拉赫曼於1993年自埃及開羅的艾因夏姆斯大學取得醫師資格，他並未出席聽證會，也沒有聘請法律代表。他否認有重大疏失，辯稱自己是「代罪羔羊」及「獵巫」受害者。此外，他無視2021年的一項限制執業命令，於愛爾蘭取得臨時醫生職位，並在被詢問時謊報禁令開始日期，構成不誠實行為。

審裁庭認為，拉赫曼始終未展現悔意及同理心，也未向病人道歉，最終裁定將其除名，並立即停職，以避免他在提出上訴期間繼續執業。