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東野圭吾逝世︱遺作《永遠的記憶》開售 62歲讀者：請有薪假買書

即時國際
更新時間：15:07 2026-08-05 HKT
發佈時間：15:07 2026-08-05 HKT

日本人氣推理作家東野圭吾於上月23日去世，終年68歲。他的遺作《永恆的記憶》今日（5日）正式發售，位於東京都新宿區的紀伊國屋書店舉辦凌晨零時發售倒數活動，不少讀者到場緬懷，並陸續領取預約的新書。

相關新聞：《神探伽利略》︱日本名作家東野圭吾離世享年68歲 曾發表逾百著作

遺作被稱為最後謎題

《永恆的記憶》是東野圭吾代表作《神探伽利略》系列中的第11部單行本，講述天才物理學家湯川學解開各種不可思議事件的推理故事，新作被稱為「最後的謎題」。

來自橫濱的62歲女讀者表示，因為一開始讀就停不下來，所以特地請了明天的有薪假。女讀者感歎，一想到今後可能再也看不到新書，就覺得很遺憾，想把之前的作品多讀幾遍。

東野圭吾1958年出生於大阪府，1985年憑藉《放學後》斬獲江戶川亂步獎出道，憑藉多部暢銷作品聞名亞洲文壇。代表作《神探伽利略》系列的首篇短篇小說1996年刊登於雜誌，系列累計發行量超過1660萬冊，該系列首部長篇作品《嫌疑犯X的獻身》更榮獲直木獎，同名改編電影亦大受歡迎。

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