大阪府男子持刀衝向警員 遭開槍擊中左胸亡
更新時間：15:00 2026-08-05 HKT
發佈時間：15:00 2026-08-05 HKT
發佈時間：15:00 2026-08-05 HKT
日本大阪府河內長野市一名男子夜間滿身血，持刀狀物在街頭鬧事，警員接報後趕到，舉槍警告要求放下刀具，但疑犯衝向警員，警員遂在向天鳴槍示警後，向持刀男開了一槍。男子左胸中槍送院不治。
事發於周二（4日）晚上7時許，河內長野市木戶西町接連有多宗報案，稱「有手持菜刀、滿身是血的人在鬧事」。
5名警員趕抵現場，在路邊發現該名男子，其中一名警員舉槍警告：「把刀扔掉！」但該名男子衝向警員，警員遂向天開一槍示警，然後射擊疑犯。
疑犯左胸中槍，以涉嫌妨害公務執行及違反《槍刀法》為由被捕送院，約一個半小時後死亡。事件中並無其他人受傷。警方正在確認疑犯身份。
相關新聞：日本埼玉縣內衣男企圖襲警被擊斃
一名60多歲男子在警員開槍後抵達現場。他說：「卡拉OK酒吧前有個人倒在地上，一邊喊著『好痛、好痛』一邊扭動身體。從腹部到下半身都是血，之後被救護車送走了。我住在附近很多年了，但這是我第一次看到有人持刀上街，或是警員開槍，感到非常驚訝。」
據指開槍警員是在向天鳴槍示警約2秒後，向疑犯開槍。大阪府警察本部警務課長柴田延明說：「根據現場警員的報告，判斷符合開槍要件，但詳細情況仍在調查中。」
最Hit
葵廣短裙熱褲女「賣書軍團」惹熱議 網民斥「暴露到好似冇著」侮辱行業 街坊揭地鐵站外更離譜｜Juicy叮
2026-08-04 13:32 HKT
向海嵐小紅書拍片教零消費遊港 借熱水沖泡自攜咖啡、食免費飯 網民：枉為港姐冠軍
2026-08-04 10:00 HKT
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 當地人4點苦呻「無希望」都想走 網民嘆：好多嘢十年如一日
2026-08-03 17:27 HKT