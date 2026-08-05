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大阪府男子持刀衝向警員 遭開槍擊中左胸亡

即時國際
更新時間：15:00 2026-08-05 HKT
發佈時間：15:00 2026-08-05 HKT

日本大阪府河內長野市一名男子夜間滿身血，持刀狀物在街頭鬧事，警員接報後趕到，舉槍警告要求放下刀具，但疑犯衝向警員，警員遂在向天鳴槍示警後，向持刀男開了一槍。男子左胸中槍送院不治。

事發於周二（4日）晚上7時許，河內長野市木戶西町接連有多宗報案，稱「有手持菜刀、滿身是血的人在鬧事」。

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5名警員趕抵現場，在路邊發現該名男子，其中一名警員舉槍警告：「把刀扔掉！」但該名男子衝向警員，警員遂向天開一槍示警，然後射擊疑犯。

疑犯左胸中槍，以涉嫌妨害公務執行及違反《槍刀法》為由被捕送院，約一個半小時後死亡。事件中並無其他人受傷。警方正在確認疑犯身份。

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一名60多歲男子在警員開槍後抵達現場。他說：「卡拉OK酒吧前有個人倒在地上，一邊喊著『好痛、好痛』一邊扭動身體。從腹部到下半身都是血，之後被救護車送走了。我住在附近很多年了，但這是我第一次看到有人持刀上街，或是警員開槍，感到非常驚訝。」

據指開槍警員是在向天鳴槍示警約2秒後，向疑犯開槍。大阪府警察本部警務課長柴田延明說：「根據現場警員的報告，判斷符合開槍要件，但詳細情況仍在調查中。」

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