日本自衛隊員闖中國大使館 村田晃大：對自己行為感後悔
更新時間：14:30 2026-08-05 HKT
發佈時間：14:30 2026-08-05 HKT
發佈時間：14:30 2026-08-05 HKT
日本陸上自衛隊三等陸尉村田晃大今年3月擅闖中國駐日本大使館。央視新聞報道，村田晃大的羈押理由說明程序在東京地方法院進行時表示，對自己的行為深感後悔。
律師申請保釋被拒
事發於今年3月24日，24歲的村田晃大攜帶長達18厘米刀具，翻牆闖入中國駐日本大使館。使館相關人員控制後，警方以涉嫌非法侵入建築物將其逮捕。上月27日，村田晃大被正式起訴，其辯護律師曾申請保釋，但被駁回。
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