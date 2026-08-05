巴西降級與阿根廷外交關係 抗議米萊對總統侮辱言論

阿根廷總統米萊（Javier Milei）近日多次公開批評巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva），引發兩國外交摩擦。巴西方面消息人士周二（4日）透露，為回應米萊再次發表的針對性侮辱言論，政府決定將與阿根廷的外交關係降至代辦級，且不會讓此前召回的駐阿根廷大使比特利（Julio Bitelli）返回布宜諾斯艾利斯。

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曾多次稱魯拉為「小偷」

綜合外媒報道，巴西政府消息人士稱，由於阿根廷總統米萊早前曾多次侮辱總統魯拉，包括將稱其為「前囚犯」、「小偷」和「腐敗分子」，巴西方面決定將與阿根廷的外交關系降至代辦級，並已通知於上月底召回的阿根廷駐巴西大使比特利，今後大使館的日常工作將由臨時代辦負責。

米萊近日在接受阿根廷媒體採訪時，曾將魯拉稱為「罪犯」，並在為魯拉對手、前總統博索納羅之子弗拉維奧（Flávio Bolsonaro）競選站台時，再次批評對方，更將矛頭指向巴西最高法院法官德莫賴斯（Alexandre de Moraes）。巴西方面隨即召回了駐阿根廷大使，阿根廷總統府發言人回應表示，這是「意識形態和政治分歧」。

當被問到為何言語挑釁時，米萊稱自己是自由理念的捍衛者，堅稱魯拉獲釋是因為行政缺失，而非因為他無罪，並說：「你不覺得別人偷了你的東西是一種挑釁嗎？稱小偷為小偷遠不如偷竊本身嚴重。」

有分析指，此舉表明拉美兩大經濟體關係進一步發生惡化。自米萊就任總統以來，兩國領導人一直未舉行正式雙邊會晤。

