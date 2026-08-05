Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴西降級與阿根廷外交關係 抗議米萊對總統侮辱言論

即時國際
更新時間：15:55 2026-08-05 HKT
發佈時間：15:55 2026-08-05 HKT

阿根廷總統米萊（Javier Milei）近日多次公開批評巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva），引發兩國外交摩擦。巴西方面消息人士周二（4日）透露，為回應米萊再次發表的針對性侮辱言論，政府決定將與阿根廷的外交關係降至代辦級，且不會讓此前召回的駐阿根廷大使比特利（Julio Bitelli）返回布宜諾斯艾利斯。

相關新聞：阿根廷總統批巴西元首惹外交風波

曾多次稱魯拉為「小偷」

綜合外媒報道，巴西政府消息人士稱，由於阿根廷總統米萊早前曾多次侮辱總統魯拉，包括將稱其為「前囚犯」、「小偷」和「腐敗分子」，巴西方面決定將與阿根廷的外交關系降至代辦級，並已通知於上月底召回的阿根廷駐巴西大使比特利，今後大使館的日常工作將由臨時代辦負責。

米萊近日在接受阿根廷媒體採訪時，曾將魯拉稱為「罪犯」，並在為魯拉對手、前總統博索納羅之子弗拉維奧（Flávio Bolsonaro）競選站台時，再次批評對方，更將矛頭指向巴西最高法院法官德莫賴斯（Alexandre de Moraes）。巴西方面隨即召回了駐阿根廷大使，阿根廷總統府發言人回應表示，這是「意識形態和政治分歧」。

當被問到為何言語挑釁時，米萊稱自己是自由理念的捍衛者，堅稱魯拉獲釋是因為行政缺失，而非因為他無罪，並說：「你不覺得別人偷了你的東西是一種挑釁嗎？稱小偷為小偷遠不如偷竊本身嚴重。」

有分析指，此舉表明拉美兩大經濟體關係進一步發生惡化。自米萊就任總統以來，兩國領導人一直未舉行正式雙邊會晤。
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
季節丨「唐泰」近況曝光 102歲朱瑞棠隱居加拿大逾30年 滿屋舊照如博物館精神極佳
季節丨「唐泰」近況曝光 102歲朱瑞棠隱居加拿大逾30年 滿屋舊照如博物館精神極佳
影視圈
3小時前
熱帶氣旋「鯨魚」增強殺入本港800公里 「白海豚」首報出爐 明日見「鯨吞」結果
00:52
熱帶氣旋「鯨魚」增強殺入本港800公里 「白海豚」首報出爐 明日見「鯨吞」結果
社會
6小時前
葵廣短裙熱褲女「賣書軍團」惹熱議 網民斥「暴露到好似冇著」侮辱行業 街坊揭地鐵站外更離譜｜Juicy叮
葵廣短裙熱褲女「賣書軍團」惹熱議 網民斥「暴露到好似冇著」侮辱行業 街坊揭地鐵站外更離譜｜Juicy叮
時事熱話
2026-08-04 13:32 HKT
吳麗珠揭施明死訊曝光當天李家鼎原定行程 痛心余慕蓮暴瘦稱「等死」 羅浩楷心灰厭世
吳麗珠揭施明死訊曝光當天李家鼎原定行程 痛心余慕蓮暴瘦稱「等死」 羅浩楷心灰厭世
影視圈
6小時前
JUPAS放榜｜大學Offer不及水電牌？過來人狠批盲追學位：15歲學手藝40歲變贏家 揭港人其實只敬「一樣嘢」｜Juicy叮
JUPAS放榜｜大學Offer不及水電牌？過來人狠批盲追學位：15歲學手藝40歲變贏家 揭港人其實只敬「一樣嘢」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
10年資歷點心師傅慘變「翻熱員」？酒樓轉用內地預製菜慳成本 慨嘆：要求唔高2萬5都冇人請｜Juicy叮
10年資歷點心師傅慘變「翻熱員」？酒樓轉用內地預製菜慳成本 慨嘆：要求唔高2萬5都冇人請｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
3歲女童衝紅燈遭電車撞斃 司機不小心駕駛罪成囚4周 放棄上訴即時服刑
3歲女童衝紅燈遭電車撞斃 司機不小心駕駛罪成囚4周 放棄上訴即時服刑
社會
13分鐘前
尖沙咀酒吧血案，「偉健」等4男落網， 累計16人被捕。
00:48
尖沙咀酒吧血案｜勝和「左口」頭馬「偉健」落網 累計16人被捕
突發
2小時前
向海嵐小紅書拍片教零消費遊港 借熱水沖泡自攜咖啡、食免費飯 網民：枉為港姐冠軍
向海嵐小紅書拍片教零消費遊港 借熱水沖泡自攜咖啡、食免費飯 網民：枉為港姐冠軍
影視圈
2026-08-04 10:00 HKT
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 當地人4點苦呻「無希望」都想走 網民嘆：好多嘢十年如一日
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 當地人4點苦呻「無希望」都想走 網民嘆：好多嘢十年如一日
生活百科
2026-08-03 17:27 HKT