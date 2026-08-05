意女誤信兌獎機扔棄千萬彩票 垃圾工耗一日翻找尋回

意大利一名女子長年購買同一組彩票號碼，但因機器顯示「不可兌換」，誤以為自己購買的最新一期彩票沒有中獎，順手將彩票扔掉，險些與財富擦身而過。最終，垃圾工人花費一天時間，找回價值100萬歐元（約904萬港元）的中獎彩票。

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家人提醒方知中大獎

綜合外媒報道，該名女子一直購買同一組號碼，因這些號碼與她一名親人有關。她周日（2日）到當地商店核對最新一期彩票時，由於小型零售點只能兌換小額獎金，機器顯示「不可兌獎」，她誤以為自己沒有中獎，在一氣之下將彩票揉成紙團丟棄，隨後便離開商店。

當她回家後，家人告訴她常用號碼中了大獎，女子才恍然大悟，立即跑回商店，卻發現彩票已被丟棄，且垃圾已被收走。女子隨即聯系負責該地區的垃圾處理公司，負責人托斯卡諾（Roberto Nicola Toscano）表示，他們已追查該張彩票的去向，但不抱太大希望，因為垃圾已被垃圾車運走。

幸運的是，通過GPS定位及倒查清運路線，他們最終找到垃圾車，並將它攔下。但考慮到垃圾中可能存在危險物品，垃圾車被送往專業搜尋公司，工作人員花了一天多時間仔細翻找和甄別，最終在龐大的垃圾山中找到了完好無損的彩票。

托斯卡諾透露，當他告訴中獎女子彩票已經找到時，她激動得哭了出來。據悉，由於涉事垃圾處理公司屬公共機構，搜尋費用原將由納稅人承擔，不過中獎女子願意簽署一份承諾書，承擔這次搜尋產生的「額外費用」。

