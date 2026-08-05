危地馬拉火山爆發疏散數百村民 熔岩大噴發震撼畫面曝光｜有片

美洲國家危地馬拉首都附近的富埃戈火山（Fuego volcano）於周一（3日）清晨爆發，並在周二凌晨活動加劇。當局發出最高級別紅色警報，疏散周圍數百名居民。該火山位於太平洋火環帶，是中美洲最活躍的火山之一。

圖片顯示，滾滾熔岩和火山灰直衝雲霄，大量火山碎屑順着山坡傾瀉而下。

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危地馬拉災害管理機構（CONRED）表示，由周一晚間起，當局已在全國範圍內發布紅色預警、要求採取空中交通管制措施，並疏散附近危險區域內數百名村民，並安置在附近的庇護中心。此外，教育局已暫停附近三個城鎮學校的線下課程，

據悉，富埃戈火山位於危地馬拉首都危地馬拉城西南方向約35公里處，位於環太平洋火山帶，海拔高度為3763米，地震和火山活動頻繁，曾分別於2018、2023及2025年爆發。危地馬拉國家火山學研究所最新報告指，富埃戈火山現仍處於「噴發最劇烈的階段」，火山灰柱的高度可能超過7000米，火山灰將在海拔5000至6000米的高度擴散，最遠可達西行130公里，抵達太平洋沿岸。

目前危地馬拉城國際機場的運營尚未受到影響。