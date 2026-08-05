美民調：民主黨近10年首奪經濟議題優勢  特朗普民望跌至3成5

據路透社與益普索合作最新民調顯示，美國民眾認為民主黨的經濟施政能力優於共和黨，為近10年來首見。此外，總統特朗普（Donald Trump）的支持率下滑至35%。

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恐影響中期選舉

這項於7月29日至8月3日進行的線上民調顯示，伊朗戰爭推升能源價格等，使特朗普經濟施政表現備受考驗，恐拖累共和黨11月中期選舉。民調顯示，特朗普支持率由上月的37%降至35%，僅比他第2任期最低支持率高出1個百分點。

在已登記選民中，約37%認為民主黨在美國經濟政策方面表現較佳，36%支持共和黨，另有27%表示不確定或認為其他政黨會做得更好。

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伊朗戰事推升汽油價格，加劇美國家庭的財務壓力。自戰爭爆發以來，美國汽油價格已飆升逾25%，平均每加侖油價增加超過1美元（約7.84港元）。民調發現，若今天舉行國會選舉，42%選民會把票投給民主黨候選人，37%支持共和黨候選人。