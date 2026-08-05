南韓修例廢除檢察官偵查權  改設專責公訴廳新法10月實施

南韓政府昨日（4日）召開由總統李在明主持的國務會議，通過「刑事訴訟法」修正案，全面廢除檢察官直接偵查權，檢察廳也將自10月2日起改組為專責提起公訴的「公訴廳」，檢察官未來不再擁有自行偵辦案件的權限，刑事司法制度全面邁向「偵查、起訴完全分離」的新體制。

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舊檢察官制曾被質疑政治化

南韓推動檢察改革的背景，可追溯至檢察機關長期同時掌握偵查權與起訴權，引發權力過度集中的爭議。外界批評，檢方除了可自行立案、偵查，也掌握是否起訴的決定權，缺乏有效制衡，甚至被質疑可能淪為政治報復工具。

進步派多年來持續主張改革檢察制度，也與前總統盧武鉉卸任後遭檢方調查、最終輕生有關。進步派普遍將此事件視為檢察權政治化的象徵，因此檢察改革成為歷屆進步派政府的重要政策目標。李在明所屬共同民主黨主導的檢察改革，以「偵查與起訴分離」為核心理念，主張將刑事案件偵查工作交由警察等專責偵查機關負責，檢察官則專注於提起及維持公訴，以建立權力分立、相互監督的刑事司法制度。此次通過的「刑事訴訟法」修正案，全面禁止檢察官直接偵查及補充偵查，未來僅能要求警方進行追加調查。

恐增無罪判決 延長審判時間

多名法官對新制表達憂慮，認為未來恐增加無罪判決、延長審判時間。一名高等法院資深法官說，未來即使法院認為有必要進一步查明事實，但檢察官已不再擁有偵查權而無法提出新證據，只能依靠既有卷宗審理。若證據不足，法院除判決無罪外別無選擇，最終受害者可能蒙受損失。另一名法官表示，若警方偵查不充分，檢察官可能乾脆選擇不起訴，因此無罪率本身未必會上升。