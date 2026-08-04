南韓罕見高溫︱中暑2221宗19人死 釜山等多地破40°C

高溫天氣不單影響日本，南韓近日遭遇歷史罕見高溫。。南韓疾病管理廳今日（4日）公佈的數據顯示，截至周一（3日），全國累計報告中暑病例2221例，其中19人死亡。

慶尚南道達42.5°C

南韓民眾玩水解暑。美聯社

韓國氣象廳數據顯示，慶尚南道梁山日間氣溫連續五天超過40°C，周日（2日）更達42.5°C，刷新南韓有氣象觀測記錄以來最高氣溫紀錄。釜山等多地當天氣溫也突破40°C。自1973年以來，南韓日間氣溫連續三天以上達到40°C的情況僅出現過三次。



南韓氣象廳3日針對首爾部分地區及京畿道發佈高溫警報，並于4日將高溫警報範圍擴大至整個首爾市。南韓氣象部門預計，本輪高溫天氣仍將持續數日。

高溫天氣仍持續數天

南韓總統李在明今日要求從根本上完善國家危機管理體系，以應對日益常態化的極端天氣。李在明當天在國務會議上說，隨著空調使用量激增，應加強電力系統檢查，保障民眾正常生活。極端天氣正逐漸成為常態，南韓需要從根本上完善國家危機管理體系。