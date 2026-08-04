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火星驚現外星人？ NASA照片掀熱議

即時國際
更新時間：16:45 2026-08-04 HKT
發佈時間：16:45 2026-08-04 HKT

關於宇宙中是否存在外星生命，坊間一直爭論不休。近日，美國太空總署（NASA）一張多年前拍攝的火星照片再度在網絡上引發熱烈討論，畫面中疑似出現一個形同人類步行的神秘身影，被網民戲稱為「火星步行者」。不過，科學界對此抱持否定態度，認為這純粹是岩石在特定光影下所造成的視覺錯覺。

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該張備受矚目的照片是由NASA火星探測器「精神號」（Spirit）於2007年所拍攝，呈現的是一片荒涼的火星山丘景貌。在亂石堆中，一個形狀奇特的物體顯得格外醒目，其外觀猶如一個人正伸展雙臂、向前邁步，彷彿正在山谷間行走。

相片2007年拍攝

照片曝光後，部分網民深信畫中物體是「正在行走的外星人」；亦有人推測，這或許是一尊呈現「單膝跪地、單手伸出」姿勢的古代外星雕像。不過有網民則坦言，這只是一塊形狀獨特的岩石，在特定的光線與陰影折射下，呈現出酷似人形的輪廓。當然有人提出，若有外星文明遺跡，當局絕不可能輕易將照片公開。

NASA一直強調，迄今為止並無任何證據證實外星生命的存在，亦未在火星上發現任何現存或曾經存在生命的跡象。科學組織《行星學會》（The Planetary Society）曾專門針對該照片發表文章指出，這其實是典型的「空想性錯視」（Pareidolia）現象。這是一種大腦的心理反應，人類天生傾向從無規則、隨機的形狀中，強行辨識出熟悉的人臉、身形或圖案。

 

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