美國華裔小姐︱AI機械人任司儀 林雅雯奪后冠林樂希掃四獎膺亞軍

第23屆美國華裔小姐競選總決賽8月1日晚，於美國康涅狄格州舉行，首次以AI Robot機械人擔任司儀及在舞台表演。最終由大熱的林雅雯奪得后冠，林樂希除了亞軍外，還奪得最上鏡小姐、最佳才藝獎、最佳旗袍美態獎及完美體態獎。

今屆賽事以「風、火、水、土」四大自然元素為主題，貫穿舞台設計與服裝創意。大會更首度破格引入AI機械人擔任大會司儀及參與演出，其流暢的互動表現為傳統選美注入強烈科技感，成為全晚一大亮點。

第23屆美國華裔小姐由林雅雯奪后冠。

第23屆美國華裔小姐由林雅雯奪后冠。

總決賽歷時兩個半小時，九位佳麗先以充滿力量的Hip Hop開場舞震撼登場。在晚裝環節，佳麗打破傳統，按抽籤的四大元素親自設計戰衣，展現獨特創意。隨後的泳裝、才藝表演及今年新增的「即興演技挑戰」中，佳麗各展所長，贏得全場掌聲。

TVB視帝陳山聰作為大會特別嘉賓，獻唱多首金曲並走到台下與觀眾互動，將現場氣氛推向高潮。在五強問答及情境演出環節，陳山聰更親自上陣與佳麗「鬥戲」。其中，林雅雯表現淡定自信，即席與陳山聰合唱《月亮代表我的心》，憑藉敏捷反應與出眾氣質贏得評判一致讚賞，奠定勝局。

頒獎典禮上，亞軍林樂希成為「獎項大贏家」，連奪最上鏡小姐、完美體態、最佳才藝及最佳旗袍美態四獎；季軍陳梓穎亦兼獲最佳時尚創意及最受歡迎小姐。其後，陳山聰聯同大會代表及上屆冠軍為林雅雯進行加冕，完成薪火相傳儀式。