Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國環孢子蟲病破萬人感染　密歇根州兩死成首例

即時國際
更新時間：10:10 2026-08-04 HKT
發佈時間：10:06 2026-08-04 HKT

美國爆發嚴重的罕見寄生蟲疫情，更首度出現死亡個案。據美聯社及路透社報道，美國密歇根州衞生廳證實，當地爆發的「環孢子蟲病」（Cyclospiasis）疫情已導致2人不幸死亡，是全美這波疫情中首次確認的死亡個案。美國疾病控制及預防中心（CDC）及衞生部門初步調查指出，是次疫情大爆發與連鎖快餐店「塔可鐘」（Taco Bell）使用的進口生菜遭到糞便污染有直接關聯。

死者均患慢性病 脫水加劇病情

密歇根州衞生廳通報，該州與是次疫情相關的病例已累計達11,234宗，其中有193人需住院治療。最新不幸病逝的兩名患者原本均患有嚴重的慢性疾病，感染環孢子蟲病後引發的持續性水瀉及嚴重脫水，可能導致其原有病情急劇惡化。

相關新聞：環孢子蟲病 | 美逾30州爆腹瀉寄生蟲疫情 確認源自Taco Bell生菜絲

而在全美國，CDC截至上月底已接獲6,707宗經實驗室確診的環孢子蟲病例，另有逾11,500宗疑似個案正等待調查，兩者合計已突破1.8萬人感染。美國衞生官員表示，環孢子蟲病致死極為罕見，但由於近月全美病例持續飆升，當局正密切監控疫情走勢。

禍首指向墨西哥進口生菜

流行病學調查確認，包括密歇根州在內共9個州的分店疫情，與連鎖快餐店Taco Bell使用的生菜有關。有關生菜由「泰勒農場」（Taylor Farms）墨西哥公司供應，產自墨西哥中部。雖然泰勒農場已於7月17日自願召回所有產自該區的結球萵苣（美生菜），但衞生部門指出，死亡的兩名患者均是在召回前已經發病。

環孢子蟲病是由寄生原蟲「環孢子蟲」（Cyclospora cayetanensis）引起的腸道感染疾病，主要透過食用或飲用被糞便污染的食物或水而傳播。患者通常在感染後2至14天發病，臨床症狀包括持續性水瀉、劇烈腹痛、噁心、疲倦及食慾不振。衞生專家提醒，前往美國旅客或當地人應暫時避免食用未經徹底清洗或煮熟的生菜及蔬菜沙律，一旦出現嚴重腸胃不適應立即就醫。

最Hit
Coffee林芊妤罕解構「殘廁事件」真相 遭TVB解約面對樂小姐極無助 拒回舊公司：保留少少尊嚴
Coffee林芊妤罕解構「殘廁事件」真相 遭TVB解約面對樂小姐極無助 拒回舊公司：保留少少尊嚴
影視圈
18小時前
謝霆鋒大仔Lucas謝振軒19歲生日 攬實張柏芝盡展孝心 媽媽公開兒子童年告白甜入心
謝霆鋒大仔Lucas謝振軒19歲生日 攬實張柏芝盡展孝心 媽媽公開兒子童年告白甜入心
影視圈
15小時前
中年好聲音4｜周志康奪MVP係最後高光時刻？  一舉動疑證遭淘汰  網民望樂易玲力挽狂瀾
中年好聲音4｜周志康奪MVP係最後高光時刻？  一舉動疑證遭淘汰  網民望樂易玲力挽狂瀾
影視圈
17小時前
網民熱議村屋先係最好住！？地方大/火災容易逃生 過來人以4大原因勸退
網民熱議村屋先係最好住！？地方大/火災容易逃生 過來人以4大原因勸退
生活百科
20小時前
網民嚴選8大乞人憎藝人 影帝爆冷入圍：仲以為佢好Nice 李思捷被指阻街成負評王
網民嚴選8大乞人憎藝人 影帝爆冷入圍：仲以為佢好Nice 李思捷被指阻街成負評王
影視圈
16小時前
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 當地人4點苦呻「無希望」都想走 網民嘆：出去見識先知原本已好好
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 當地人4點苦呻「無希望」都想走 網民嘆：出去見識先知原本已好好
生活百科
17小時前
東張西望｜銀行精英沉船女技師借逾百萬  女方爆受邪教操控賣淫呃錢  主謀竟是年輕閨密？
東張西望｜銀行精英沉船女技師借逾百萬  女方爆受邪教操控賣淫呃錢  主謀竟是年輕閨密？
影視圈
13小時前
山頂豪宅怡園6100萬易手 買家為外科名醫之子金承威
山頂豪宅怡園6100萬易手 買家為外科名醫之子金承威
樓市動向
13小時前
大家樂黃埔分店結業！網民熱議離場原因 揭1情況指「唔可惜」？
大家樂黃埔分店結業！網民熱議離場原因 揭1情況指「唔可惜」？
飲食
21小時前
司機自誇「揸的士」3大好處 入職僅1個月生活開支即大慳6成？ 網民：要顧客人感受夠自律
司機自誇「揸的士」3大好處 入職僅1個月生活開支即大慳6成？ 網民：要顧客人感受夠自律
生活百科
19小時前