美國環孢子蟲病破萬人感染　密歇根州兩死成首例

美國爆發嚴重的罕見寄生蟲疫情，更首度出現死亡個案。據美聯社及路透社報道，美國密歇根州衞生廳證實，當地爆發的「環孢子蟲病」（Cyclospiasis）疫情已導致2人不幸死亡，是全美這波疫情中首次確認的死亡個案。美國疾病控制及預防中心（CDC）及衞生部門初步調查指出，是次疫情大爆發與連鎖快餐店「塔可鐘」（Taco Bell）使用的進口生菜遭到糞便污染有直接關聯。

死者均患慢性病 脫水加劇病情

密歇根州衞生廳通報，該州與是次疫情相關的病例已累計達11,234宗，其中有193人需住院治療。最新不幸病逝的兩名患者原本均患有嚴重的慢性疾病，感染環孢子蟲病後引發的持續性水瀉及嚴重脫水，可能導致其原有病情急劇惡化。

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而在全美國，CDC截至上月底已接獲6,707宗經實驗室確診的環孢子蟲病例，另有逾11,500宗疑似個案正等待調查，兩者合計已突破1.8萬人感染。美國衞生官員表示，環孢子蟲病致死極為罕見，但由於近月全美病例持續飆升，當局正密切監控疫情走勢。

禍首指向墨西哥進口生菜

流行病學調查確認，包括密歇根州在內共9個州的分店疫情，與連鎖快餐店Taco Bell使用的生菜有關。有關生菜由「泰勒農場」（Taylor Farms）墨西哥公司供應，產自墨西哥中部。雖然泰勒農場已於7月17日自願召回所有產自該區的結球萵苣（美生菜），但衞生部門指出，死亡的兩名患者均是在召回前已經發病。

環孢子蟲病是由寄生原蟲「環孢子蟲」（Cyclospora cayetanensis）引起的腸道感染疾病，主要透過食用或飲用被糞便污染的食物或水而傳播。患者通常在感染後2至14天發病，臨床症狀包括持續性水瀉、劇烈腹痛、噁心、疲倦及食慾不振。衞生專家提醒，前往美國旅客或當地人應暫時避免食用未經徹底清洗或煮熟的生菜及蔬菜沙律，一旦出現嚴重腸胃不適應立即就醫。