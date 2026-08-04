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美國25州起訴特朗普政府新301關稅違法　斥巧立名目強徵全球關稅  

即時國際
更新時間：09:19 2026-08-04 HKT
發佈時間：09:14 2026-08-04 HKT

美國25個由民主黨主政的州份，於當地時間周一（3日）向紐約美國國際貿易法院提起聯合訴訟，控告總統特朗普（Donald Trump）政府日前實施的新關稅措施涉嫌違法、企圖巧立名目規避司法裁決，要求法庭立即暫停執行有關措施，並下令政府向企業退還已繳交的關稅。

以「強迫勞動」為藉口

特朗普政府上月24日起，援引《1974年貿易法》第301條款，以「制止強迫勞動不力」為由，對歐盟、中國、英國等60個經濟體加徵10%至12.5%的關稅，用以無縫接替前一天屆滿的10%臨時全球關稅。這批受影響的貿易夥伴，合計佔了美國進口總額高達99.4%。

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特朗普政府的全球關稅政策正面對國內州政府的挑戰。美聯社
特朗普政府的全球關稅政策正面對國內州政府的挑戰。美聯社

聯手提告的25個州份（包括紐約州、加州等）在訴狀中痛批，這項新關稅措施實質上是行政分支試圖繞過司法裁決的政治手段。起訴方指出，最高法院今年2月已裁定特朗普政府先前加徵的全球「對等」關稅違憲逾權；如今政府僅用兩個半月，便對60個經濟體草率完成所謂「強迫勞動」調查，目的顯然只是為先前被推翻的非法關稅「借屍還魂」，提供一條無縫銜接的收稅通道。

紐約州長：推高家庭通脹 

入稟州份主張，第301條款歷史上向來是針對「特定國家及行業」進行不公平貿易調查，但特朗普政府此次卻實施「一刀切」的全球性徵稅，在法律上根本不存在合理的邏輯連結。紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）亦發表聲明，批評新一輪關稅等同向工薪家庭和本土企業強行「加稅」，將推升食品、生活用品及建材等日常商品的價格，令民生百上加斤。 

紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）。 路透社
紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）。 路透社

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白宮堅稱301條款是合法武器

面對各州的集體訴訟，白宮發言人德賽（Kush Desai）發表聲明強硬反駁，堅稱政府的舉措完全合法。德賽表示，美國正在行使法定權力，以消除對美國商業造成負擔的不合理行為與做法，並指自特朗普第一任期起，301條款關稅便已被證明是法律上行之有效且站得住腳的工具。外界預計，這場地方與聯邦政府之間的「關稅對決」，將使美國總統的貿易徵稅權限邊界之爭，再次在司法系統中持續發酵。

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