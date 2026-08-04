韓股動盪 李在明捱轟民望創新低

南韓股市今年經歷劇烈波動，總統李在明受到炮轟。他上台後鼓勵國民將投資自樓市轉向股票，當局更迅速審批通過單一股票槓桿ETF，吸引大批散戶高槓桿押注。股市劇烈波動引發國會議員及國際輿論批評。最新民調顯示李在明的施政好評率跌至45.9%，刷新其就任以來的最低紀錄，原因就包括韓股動盪及槓桿型ETF產品上市。

施政好評率跌至45.9%

相關新聞：珍惜生命｜南韓股災重挫投資者信心 驚傳多宗自殺案

現年62歲的李在明30年前是一名「即日鮮」散戶投資者，但炒股敗北。他2025年就任總統後，立下目標，要將韓股指數KOSPI推上5000點大關的目標，並於今年1月迅速達成（昨日報6257點）。為紓緩首爾過熱的樓市，李在明多次公開鼓勵民眾將家庭儲蓄轉向本地股市。隨着AI概念持續升溫，不少散戶透過融資、贖回養老金甚至增加貸款等方式加碼股市。

南韓股市震蕩引發股民崩潰潮。美聯社

南韓金融監管機構也開闢「快車道」，5月批准追蹤三星電子與SK海力士的單一股票槓桿ETF（交易所買賣基金）上市，由許多散戶買入。新加坡Fibonacci資產管理公司行政總裁鄭仁允（音譯）直言：「《魷魚遊戲》劇集描述的就是韓國人的心態。簡直就是血濺街頭。」

隨着AI泡沫疑慮加深，股市經歷劇烈動盪。今年KOSPI指數有32次出現5%或以上的暴漲暴跌。英國雜誌《經濟學人》也刊文批評南韓股市亂象，稱這種將「國家資本主義」與「市場投機」結合推向極致做法是一種巨大實驗。

韓國民調機構Realmeter昨日發布民調顯示，李在明的施政好評率為45.9%，刷新其就任以來的最低紀錄。Realmeter分析，韓股暴跌及槓桿型ETF產品上市引發經濟動盪，以及房地產稅收政策調整、修憲推動總統連任制引發爭議等，共同導致施政好評率持續下滑。

前首爾市議員李鍾培表示，已向最高檢察院提出刑事指控，告發總統政策室室長金容範，指控他涉嫌濫用職權、脅逼及以權勢妨礙業務，要求當局調查其是否向金融監管部門施壓，倉促推動單一股份槓桿ETF上市。

金融當局正積極推動將「緊急行動權限」，作為穩定股市的對策。據金融界消息，金融委員會及金融監督院已着手草擬《資本市場法》修正案，主要目的是在市場不穩加劇時，容許當局把目前兩倍的單一股份槓桿ETF倍數，強制下調至1.5倍或1倍。