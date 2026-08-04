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歐洲國家施壓FIFA主席下台 恩芬天奴據報向美政府求助

即時國際
更新時間：08:38 2026-08-04 HKT
發佈時間：08:38 2026-08-04 HKT

國際足協（FIFA）主席恩芬天奴因「出售世界盃股權」的商業計劃告吹，要求其下台的聲浪日益高漲。歐洲足協（UEFA）威脅採取法律行動，各成員國也計劃撤回支持他連任的信。威爾斯足總昨日打響第一槍，正式撤回對恩芬天奴連任FIFA主席的支持，消息指英格蘭足總亦將跟進。

出售賽事股權風波延燒

國際足協（FIFA）原計劃成立一間負責營運世界盃等旗艦賽事的子公司，估值200億美元，並出售約20%股權給私人投資者，被形容為「出售世界盃股權」方案。在數個主要足協強烈反對後，恩芬天奴上周五宣布撤回提案。是次風波爆發前，FIFA全球211個成員協會中，有逾200個已提交支持恩芬天奴連任的信件，其中歐洲足協55個成員國，大部分表明支持他在明年3月的FIFA大會上連任主席。

相關新聞：出售世界盃股權︱歐足協稱對恩芬天奴失信心 西甲聯賽會長籲其辭職

但威爾斯足總周一率先發表聲明，確認撤回對恩芬天奴競逐2027至2031年主席任期的支持。知情人士透露，英格蘭足總亦將跟隨。歐洲多國正商討撤回支持，此舉等同對恩芬天奴投下不信任票，期望藉此逼使其主動辭職。

歐洲足協也向FIFA發起法律攻勢。獲委託的Dechert律師事務所上周五致函FIFA，稱正「積極考慮針對出售股權計劃及其相關事宜提起法律訴訟、仲裁及監管投訴」，並點名18名FIFA高層妥善保存數據、文件及電子訊息，不得銷毀任何潛在證據。

相關新聞：國際足協放棄出售世界盃股權 恩芬天奴引爆內部風暴 高層怒批被瞞騙

傳多次接觸特朗普

美國《紐約郵報》引述兩名消息人士報道，恩芬天奴打算在美國時間周一早上，與美國國務卿魯比奧通電話，討論如何讓足球「變成美國軟實力一部分」，但消息人士直言，事實上恩芬天奴是求助於美國政府，希望能保住FIFA主席之位。

不過，報道引述負責全球公共事務的美國助理國務卿約翰遜的話，澄清魯比奧沒計劃與恩芬天奴通電話。

《紐約郵報》亦透露，自從恩芬天奴出售賽事股權的計劃在周五正式告吹後，他曾多次嘗試接觸美國總統特朗普，但特朗普一直沒有理會他。
 

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