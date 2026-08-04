伊朗局勢｜特朗普：霍爾木茲海峽或8.4重開 伊否認與美談判

美國總統特朗普周末叫停針對伊朗的新一輪大規模空襲，並稱美伊將於周一（3日）下午展開談判，以尋求重新開放霍爾木茲海峽及推動伊朗無核化。不過，伊朗外交部隨即否認，強調目前沒有與美國談判，也無計劃接待外國代表團或派遣談判人員出國。美伊雙方各執一詞，令外界對所謂「新一輪談判」是否存在更加疑惑。

特朗普其後批評，伊朗領導層「令人難以置信地兩面」，堅稱美伊談判已經開始，霍爾木茲海峽可能於今日（4日）就會重新開放。他又暗示，如果伊朗不同意達成結束戰事的協議，將面臨「斬首」。

巴加埃說，伊朗外長阿拉格齊已前往伊拉克參與宗教朝聖。路透社

特朗普周日乘搭空軍一號返回華盛頓途中向記者表示，美伊將展開新一輪談判，但旋遭伊方否認。路透社

特朗普周日乘搭空軍一號返回華盛頓途中曾向記者表示，美國原本已準備對伊朗發動大規模攻擊，但他傾向透過談判解決問題，並稱會談將於周一下午開始。

伊朗：只與阿曼磋商霍海航道

不過，伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）周一明確否認與美國重啟談判，表示未來數日沒有接待外國代表團或派遣伊朗代表團出國的安排。

巴加埃說，伊朗所有談判代表目前均在國內，唯一例外是外長阿拉格齊（Abbas Araqchi），他已前往伊拉克參與宗教朝聖。伊朗一名高層官員亦向路透社表示，現時沒有美伊會談計劃，阿拉格齊至少要到周末才有空。

巴加埃表示，伊朗目前唯一進行中的談判，是與阿曼商討霍爾木茲海峽的航運管理。雙方正研究設立一條臨時安全航道，以恢復區內商業船舶通行。

不過，他強調，即使伊朗與阿曼達成協議，也不足以令海峽全面重開。只要美國所謂的「侵略行動」及海上封鎖仍然持續，霍爾木茲海峽的狀況便不會改變。

伊朗自6月一份旨在結束衝突的諒解備忘錄於7月初破裂後，一直公開否認與華盛頓談判。路透社指出，特朗普在過去5個多月多次威脅大規模攻擊伊朗，其後又在最後關頭暫緩行動，並以正在進行外交接觸或接近達成協議作為理由。

特朗普：伊領導層是「兩面人」

伊朗否認談判後，特朗普同日在社交平台Truth Social作出強硬回應，批評伊朗領導層是「兩面人」，「令人難以置信」。特朗普聲稱，伊朗私下要求與美方會面，有些人甚至形容伊方是在「懇求」會談；談判已經展開，未來數日亦安排了更多會談，又稱霍爾木茲海峽目前實際上已處於美國海軍及美方封鎖行動控制之下，形容封鎖是「美國鋼鐵之牆」。

特朗普隨後回應記者提問時更言之鑿鑿指稱，兩國談判現正分兩階段進行，首階段談判圍繞霍爾木茲海峽，可能在4日就會重開，強調不會讓伊朗在該海峽收取費用；第二階段談判將圍繞伊朗無核化，堅決不會讓伊朗擁有核武器。

他說，「我認為我們或許能達成一些協議，在發動斬首之前，我想給他們最後一次機會」。

傳卡塔爾斡旋重啟60日免費航行

以色列《第12頻道》日前引述消息人士稱，特朗普煞停大規模轟炸伊朗，是因為卡塔爾向華府表示，伊朗願意重新開放霍爾木茲海峽。

目前斡旋方案據報旨在恢復美伊今年6月簽署的停火諒解備忘錄，安排霍爾木茲海峽免費開放60日，並促成美伊重新停火。