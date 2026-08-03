「俄版亞馬遜」｜烏無人機狂轟俄最大電商Wildberries 100萬平方米倉庫受影響

烏克蘭持續打擊「俄版亞馬遜」、俄羅斯電商巨頭Wildberries的設施，最新遠至距離前線超過700公里，位於薩馬拉州新謝梅伊基諾（Novosemeykino）的大型物流中心也被擊中；位於歐洲俄羅斯中心弗拉基米爾地區的物流中心也在3日凌晨被擊中，陷入大火，數人受傷。

新謝梅伊基諾 物流中心距離戰爭前線超過700公里，烏克蘭無人系統部隊指揮官形容，這是「連接歐洲俄羅斯與西伯利亞的主要物流樞紐」。

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俄羅斯電子商務巨頭 Wildberries 在莫斯科地區的配送中心遭無人機襲擊後起火。X@Osinttechnical

英國廣播公司（BBC）指出，自7月中至今，至少9處Wildberries設施遭烏克蘭襲擊獲影片證實。法新社則指，包括俄羅斯吞併的克里米亞地區在內，約20處設施被擊中。

福布斯俄羅斯引述研究機構Data Insight估計，截至8月2日，Wildberries公司17%至22%的物流空間受到無人機攻擊的影響，受損的倉庫面積在89.3萬至115萬平方米之間。Wildberries的母公司RWB早前曾表示，其物流基礎設施覆蓋面積約520萬平方米。

Wildberries表示，由於倉庫持續遭到攻擊，該公司已向受害者和產品受損的商家支付了賠償金，包括向「重傷」員工及罹難者家屬支付了超過4000萬盧布（約392萬港元）賠償金、前後有8.8萬及9.7萬家企業獲得了援助。

分析指出，俄羅斯民眾原本對俄烏戰爭沒有切身感受，但近日烏克蘭狂轟煉油廠，導致俄羅斯多地夏季燃料短缺，而攻擊Wildberries倉庫將影響他們的生活。

Wildberries是俄羅斯最大的線上零售商，佔全國網購訂單份額超過50%，公司行政總裁塔蒂亞娜·金（Tatiana Kim）近日稱「俄羅斯每個人都在使用」。這些攻擊對原本已艱難的經濟情勢雪上加霜，一些小型企業的庫存已化為灰燼。