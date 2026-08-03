澳洲H5禽流感｜雅法角首現大批海鳥死亡 農業部長：令人擔憂

南澳州（South Australia）近日出現本土海鳥因H5禽流感大量死亡首例。澳洲農業部長柯林斯（Julie Collins）表示擔憂，並預計未來野生動物疫情將進一步擴大。

惟尚未在其他禽畜檢出H5禽流感

路透社報道，澳洲聯邦政府周一表示，南澳州本土海鳥首次出現因H5禽流感大量死亡的個案。檢測證實雅法角（Cape Jaffa）附近一群染病及死亡鳥類，包括數十隻大鳳頭燕鷗（greater crested terns），檢出帶有H5禽流感。

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H5禽流感於6月首次出現在澳洲，目前全境確診74例，其中西澳州（Western Australia）10例，南澳州54例，新南威爾斯2例，維多利亞7例，昆士蘭1例。

柯林斯表示：「（雅法角）這是首宗確認的大量死亡病例，發展顯然令人非常擔憂。遺憾的是，我們知道一旦H5禽流感在野生動物與自然環境中傳播，就無法避免重大損失，這正是我們現在所看到的。」

目前，澳洲境內尚未在家禽或其他牲口中檢測到這種致命病毒。