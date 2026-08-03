雅典行李箱藏英女腐屍 26歲阿富汗男落網

希臘雅典近日破獲一宗命案，一名38歲英國籍女性的遺體，上月18日在雅典一個廢棄停車場內的行李箱中被發現。當地警方隨後拘捕一名26歲阿富汗籍男子，涉嫌故意殺人、搶劫及違反武器法。目前，涉案男子已承認相關犯罪行為，並進入刑事訴訟程序。

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綜合外媒報道，死者為羅斯（Elisabeth-Jane Ross），過去七年間，她定期前往希臘擔任醫療援助組織義工，幫助難民及弱勢社群。據警方分析，疑兇相信是在羅斯從事難民救援的工作中認識。

羅斯於6月26日抵達雅典，原本寄宿於郊區的朋友家中，7月15日她表示將前往市中心探訪美國朋友，3天後一名無家可歸的男子發現她被藏屍行李箱內。警方表示，受到不利環境條件影響，遺體已嚴重腐爛。

圖為受害者羅斯。X@iancmac

調查指，被捕男子殺害羅斯後，將遺體裝入行李箱，並運至廢棄地點棄置。為掩飾失蹤事實，被捕男子於案發後繼續操控羅斯的手機發送短訊，以及於社交平台發文，向其家人及朋友謊稱「需要獨處」或「前往希臘島嶼」。羅斯父親表示，7月15日至7月29日期間，他一直收到有關偽造短訊。

屍體被棄置於雅典一個廢棄停車場內。X@baphometx

警方在涉案行李箱上搜獲指紋證據，並透過閉路電視畫面，鎖定被捕男子將行李箱運至棄屍現場。此外，警方透露，被捕男子於案發後曾使用死者的銀行卡提款。

警方最終於7月30日，在雅典市中心一處住所將其拘捕。在搜查期間，警方檢獲一把仿製手槍及刀具，因而加控其違反武器法。