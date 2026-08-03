Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

緬甸2021年軍事政變後首次 昂山素姬會晤紅十字會代表

即時國際
更新時間：14:31 2026-08-03 HKT
發佈時間：14:31 2026-08-03 HKT

遭拘禁的緬甸前國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）周一與紅十字會緬甸代表處人員會面，這是緬甸自2021年政變扣押昂山素姬以來，她首度公開與外國官員見面，引發外界高度關注。

緬甸總統辦公室發表的聲明指出，紅十字國際委員會（ICRC）駐緬甸代表德巴克（Arnaud de Baecque）周一在首都內比都上午會見了昂山素姬。

昂山素姬與紅十字會代表交談。路透社
昂山素姬與紅十字會代表交談。路透社
昂山素姬切生日蛋糕。美聯社
昂山素姬切生日蛋糕。美聯社
蛋糕上寫有「素阿姨生日快樂」字樣。美聯社
蛋糕上寫有「素阿姨生日快樂」字樣。美聯社

官方罕有發放會晤外賓照片 

根據緬甸總統府公布的照片，身穿緬甸傳統服飾的昂山素姬與一名貌似德巴克的人士握手。另一張照片則顯示，昂山素姬正在切生日蛋糕，還有一張照片可見蛋糕上寫有「素阿姨生日快樂」（Happy Birthday Aunty Suu 29.6.2026）字樣。

路透社表示，目前無法獨立核實照片的拍攝時間與地點。

在此之前，軍政府一直拒絕外界與昂山素姬接觸。昂山素姬的兒子曾向路透社透露，自己已有多年未收到母親的消息，十分擔憂其健康狀況。軍政府則在去年12月聲稱她「健康狀況良好」。

今年獲減刑 改居家軟禁

現年81歲的昂山素姬於2021年2月的政變中，被軍方扣押。其後被指控貪污、選舉舞弊及違反國家機密法等罪名，在2023年被判監27年，今年獲得減刑和改為居家軟禁。

緬甸軍方於2021年2月發動軍事政變，罷黜昂山素姬，監禁這位諾貝爾和平獎得主，引發目前持續進行的內戰。在舉行高度受限的選舉後，政變領袖、前軍政府首長敏昂萊（Min Aung Hlaing）今年4月宣誓就職文人總統。

同月稍晚，在敏昂萊宣布減刑後，昂山素姬轉為居家軟禁，並獲特赦縮短6分之1的刑期，其盟友前總統溫敏（Win Myint）也一同獲釋。
 

最Hit
奇案解密︱山東四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小時下毒手滅門
奇案解密︱山東四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小時下毒手滅門
奇聞趣事
2026-08-02 07:00 HKT
謝賢離世｜甄珍親妹分享四哥頂級人品 曝光前姊夫抱家姐恩愛照 樣子跟謝霆鋒如倒模
01:01
謝賢離世｜甄珍親妹分享四哥頂級人品  曝光前姊夫抱家姐恩愛照  樣子跟謝霆鋒如倒模
影視圈
5小時前
停車場都塞車？被困太古城中心逾兩小時 車主怒斥過鐘照收錢唔合理
太古城中心停車場塞車 大量車主被困兩小時、過鐘照收錢 商場致歉：兩原因致出車緩慢
社會
4小時前
譚詠麟、曾志偉、陳百祥出席世紀婚宴  鍾鎮濤、苗僑偉超有型到賀  佘詩曼飲到面紅紅
譚詠麟、曾志偉、陳百祥出席世紀婚宴  鍾鎮濤、苗僑偉超有型到賀  佘詩曼飲到面紅紅
影視圈
20小時前
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」獲理大Offer 揭「神走位」升學路線：努力你都可以係大學生｜Juicy叮
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」獲理大Offer 揭「神走位」升學路線：努力你都可以係大學生｜Juicy叮
時事熱話
2026-08-02 13:12 HKT
日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌 做錯隨時破壞瓶身 建議咁做除頑垢…
日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌 做錯隨時破壞瓶身 建議咁做除頑垢…
飲食
2026-08-01 11:00 HKT
養兒防老已過時？ 70後人妻打破「死都唔入老人院」焦慮 提早規劃晚年生活 網民讚心態正確｜Juicy叮
養兒防老已過時？「 70後」人妻打破「死都唔入老人院」焦慮 提早規劃晚年生活 網民讚心態正確｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
03:21
星島申訴王 | 買牛油果切開變黑或不熟如同抽盲盒？ 專家拆解4大產地教保鮮儲存法
申訴熱話
7小時前
施南生追思會丨悼念冊曝光由年幼到晚年大量珍貴照 回顧傳奇一生 見證香港電影輝煌歲月
施南生追思會丨悼念冊曝光由年幼到晚年大量珍貴照 回顧傳奇一生 見證香港電影輝煌歲月
影視圈
16小時前
七月雨量創歷來第二高 河背水塘排洪有人闖壩底拍照 網民斥「為打卡命仔都唔要」
00:35
七月雨量創歷來第二高 河背水塘排洪有人闖壩底拍照 網民斥「為打卡命仔都唔要」
突發
6小時前