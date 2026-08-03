緬甸2021年軍事政變後首次 昂山素姬會晤紅十字會代表

遭拘禁的緬甸前國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）周一與紅十字會緬甸代表處人員會面，這是緬甸自2021年政變扣押昂山素姬以來，她首度公開與外國官員見面，引發外界高度關注。

緬甸總統辦公室發表的聲明指出，紅十字國際委員會（ICRC）駐緬甸代表德巴克（Arnaud de Baecque）周一在首都內比都上午會見了昂山素姬。

昂山素姬與紅十字會代表交談。路透社

昂山素姬切生日蛋糕。美聯社

蛋糕上寫有「素阿姨生日快樂」字樣。美聯社

官方罕有發放會晤外賓照片

根據緬甸總統府公布的照片，身穿緬甸傳統服飾的昂山素姬與一名貌似德巴克的人士握手。另一張照片則顯示，昂山素姬正在切生日蛋糕，還有一張照片可見蛋糕上寫有「素阿姨生日快樂」（Happy Birthday Aunty Suu 29.6.2026）字樣。

路透社表示，目前無法獨立核實照片的拍攝時間與地點。

在此之前，軍政府一直拒絕外界與昂山素姬接觸。昂山素姬的兒子曾向路透社透露，自己已有多年未收到母親的消息，十分擔憂其健康狀況。軍政府則在去年12月聲稱她「健康狀況良好」。

今年獲減刑 改居家軟禁

現年81歲的昂山素姬於2021年2月的政變中，被軍方扣押。其後被指控貪污、選舉舞弊及違反國家機密法等罪名，在2023年被判監27年，今年獲得減刑和改為居家軟禁。

緬甸軍方於2021年2月發動軍事政變，罷黜昂山素姬，監禁這位諾貝爾和平獎得主，引發目前持續進行的內戰。在舉行高度受限的選舉後，政變領袖、前軍政府首長敏昂萊（Min Aung Hlaing）今年4月宣誓就職文人總統。

同月稍晚，在敏昂萊宣布減刑後，昂山素姬轉為居家軟禁，並獲特赦縮短6分之1的刑期，其盟友前總統溫敏（Win Myint）也一同獲釋。

