南韓梁山市飆至42.5 ℃ 創122年觀測史最高紀錄

南韓東南部梁山市昨日下午最高氣溫攀升到攝氏42.5度，創下該國122年氣象觀測史上的最高紀錄。

連續第5天逾40度

南韓當局周日向逾20個地區發出今年新設的緊急熱浪警報，預測部分地區氣溫逾39度。韓聯社報道，梁山市氣溫於當地時間昨午1時16分達到攝氏42度，到1時26分升至42.5度，創下南韓1904年開始現代化氣象觀測以來的最高數據。梁山市一直是這波熱浪的中心點，昨日已經是連續第5天氣溫超過攝氏40度。氣象廳提醒當地民眾，須立即前往陰涼處，並在休息時攝取足夠水分。自1973年以來，南韓同一地點連續至少3天錄得40度或以上高溫，連今次在內僅出現3次。

熱浪侵襲下，首爾不少市民湧到有冷氣的商場和咖啡店避暑。27歲上班族朱東烈(音)與父母躲進星巴克，他受訪時說，天氣熱得令人無法在戶外活動，除了留在家、商場或咖啡店等有冷氣地方，已想不到其他去處。

日本昨日也被高氣壓籠罩，各地氣溫上升，其中和歌山縣田邊市地區測得40.6度。這是氣象廳今年採用「酷暑日」(最高氣溫逾40度的日子)名稱以來，近畿地區首度出現「酷暑日」。日本近畿地區包括京都府、大阪府、兵庫縣、奈良縣、滋賀縣、和歌山縣。