美日罕見聯手買入日圓干預匯市 特朗普稱「一直支持日本」

日本財務省周一（3日）證實，日本與美國上周五（7月31日）聯手買入日圓，干預外匯市場，以遏止日圓跌至近40年低位。日本當局表示，若日圓市場再出現過度波動，不排除進一步採取行動。

特朗普：他們希望得到幫助

路透社報道，日本財務省表示，此次與美國財政部協調行動，目的是「應對近月日圓出現的過度波動及無秩序走勢」。財務省強調，將繼續與美方保持密切溝通，並「不會猶豫採取進一步聯合干預」。

美國總統特朗普周日亦表示，美國正協助日本支撐日圓，是出於友好關係以及維護全球經濟穩定的考慮。他說：「日圓疲弱，他們希望得到一點幫助，而我們一直都會支持日本。」

日本財務省周一證實，日本與美國上周五聯手買入日圓，以遏止日圓跌至近40年低位。路透社

特朗普發表言論後，美元兌日圓一度下跌約0.2%，報157.07日圓，遠低於上月底觸及的約164日圓水平。

日圓持續貶值 高市早苗的支持度受影響

這次日美聯手干預，是兩國自2011年日本東北大地震後協同行動以來，首次共同干預日圓市場。日本近年一直面對日圓持續貶值壓力，弱日圓推高進口成本，加劇通脹，增加民眾生活負擔，亦影響首相高市早苗的支持度。

日本央行數據顯示，日本在4月及5月亦曾買入日圓，但匯率反彈時間短暫。日本央行6月將利率升至31年來高位1%，亦未能明顯扭轉日圓弱勢。

報道指，日本此次干預前後，美國財政部亦向多間銀行表示可能參與日圓市場行動。美國財長貝森特（Scott Bessent）此前曾表示，日圓「似乎被低估」。路透社亦拍攝到一份手寫清單，列有「買入日本日圓（JPY）50億至100億美元」的事項。

與此同時，日本央行上周五維持貨幣政策不變，但釋出可能提前加息的最明確訊號之一；南韓亦於同一時期入市買入韓圜，顯示亞洲貨幣市場面臨的壓力正引發區域性應對。