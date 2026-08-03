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美伊戰爭 | 特朗普：美伊今展開新一輪談判 傳推動霍峽免費開放60天

即時國際
更新時間：11:41 2026-08-03 HKT
發佈時間：11:41 2026-08-03 HKT

美國總統特朗普取消對伊朗的大規模攻擊後，宣布美伊雙方周一將進行新的談判，但拒絕設定達成協議的最後期限。據以色列媒體《第12頻道》報道，美國與伊朗正在推動一項協議，力求重啟6月簽署的停火諒解備忘錄，並且讓霍爾木茲海峽免費開放60天。由於市場預期美國和伊朗很快舉行新一輪談判，國際油價應聲下跌。

國際油價應聲下跌

特朗普表示，美國原準備上周六發動「第二次世界大戰以來最大規模的攻擊」，但在盟友要求下決定暫緩行動。他在空軍一號上告訴記者：「我們一切都準備好了，但盟友要求取消行動時，你多少得說，好吧，那就再看看。」

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特朗普叫停針對伊朗的最猛烈空襲。路透社
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特朗普拒設定達成協議的最後期限。美聯社
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特朗普表示，美國原準備上周六發動「第二次世界大戰以來最大規模的攻擊」，但在盟友要求下決定暫緩行動。法新社
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伊朗外長阿拉格齊表示，德黑蘭接近與阿曼達成新的航運管理安排。路透社
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回應盟友要求 叫停二戰後最大空襲

特朗普說，美國在波斯灣的夥伴相信，各方有機會透過談判重新開放霍爾木茲海峽，並促使伊朗逐步縮減核計畫。

特朗普從新澤西州度過周末返回華盛頓後告訴記者，美伊談判將於周一下午開始，但他沒有提供談判地點或參與人員等細節。

當被問及伊朗達成協議是否有最後期限時，特朗普拒絕回答。 他說：「我當然更願意達成協議。我不想殺人，因為那樣會死人，很多人會死，我們不想那樣，」

與沙特王儲通話 認為將達霍峽協議

他還透露，他與沙特阿拉伯王儲穆罕默德通話，沙特「認為協議即將達成……內容涉及霍爾木茲海峽，最終則是伊朗無核化」。

據了解談判內容的外交官透露，卡塔爾、沙特阿拉伯與阿聯酋官員協調致電美方，敦促華府繼續透過外交手段解決問題，暫緩攻擊伊朗。波斯灣國家擔心，美國一旦恢復空襲，可能引發激烈戰事並向外擴散，使區域陷入更嚴重的混亂。

與此同時，伊朗外長阿拉格齊表示，德黑蘭接近與阿曼達成新的航運管理安排。這項協議被視為防止美伊戰爭升級的關鍵。此前，伊朗攻擊行經阿曼沿岸南部航道的船隻，導致臨時協議破裂。美國隨後空襲伊朗，伊朗則以導彈和無人機攻擊區域內美軍基地作為報復。

國際油價一度跌破每桶82美元

由於市場預期美伊很快舉行新一輪談判，國際原油期貨價格美東時間2日下午在新一周交易開始後顯著下跌。

紐約商品交易所9月交貨的輕質原油期貨價格一度跌至每桶74.78美元，與前一交易日收市價比下跌5.89美元，跌幅為6.96%；10月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格一度跌至每桶81.55美元，與前一交易日收盤價比下跌6.38美元，跌幅為7.26%。

國際油價相關跌幅其後收窄至4%左右。

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