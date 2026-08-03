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斯里蘭卡監獄暴動釀1死6傷 當局加強全國監獄戒備

即時國際
更新時間：05:34 2026-08-03 HKT
發佈時間：05:34 2026-08-03 HKT

斯里蘭卡首都科倫坡（Colombo）附近一所監獄周六（8月1日）發生暴動，造成1人死亡、6人受傷。當局周日宣布，加強全國監獄保安，特別是科倫坡一帶的大型監獄，以防再發生同類事件。

路透社報道，事發於距離科倫坡約15公里的馬哈拉監獄（Mahara Prison）。暴動在家屬探訪時段爆發，部分囚犯爬上屋頂，縱火焚燒監獄內建築，包括醫院、培訓中心及廚房，並燒毀行政辦公室文件。警方、軍方及海軍其後到場協助控制局面，空軍更出動直升機及無人機監察監獄上空。

警方表示，事發期間大批囚犯家屬聚集監獄外，警方需設置封鎖線維持秩序，並一度在附近三條村莊實施宵禁，至周日中午解除。

斯里蘭卡警方副總監梅達瓦塔（Sajeewa Medawatta）表示，當局已提升全國主要監獄的保安措施，尤其是科倫坡及附近地區，包括早前曾發生嚴重騷亂的內貢博（Negombo）監獄。

斯里蘭卡監獄長期面對嚴重超額收容問題。馬哈拉監獄設計容量約1,000人，但目前關押約4,100名囚犯；全國22所監獄合共可容納約1.1萬人，實際羈押逾4.1萬名已定罪囚犯，另有數以千計候審人士。

今年7月初，內貢博監獄曾發生兩批囚犯激烈衝突，造成10名監獄職員及20名囚犯死亡，是斯里蘭卡自2012年以來最嚴重的監獄暴動。

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