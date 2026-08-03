巴基斯坦警局外遭炸彈襲擊 至少14死26傷 數百人示威期間遇襲

巴基斯坦西北部開伯爾－普什圖省（Khyber Pakhtunkhwa）一間警局外周日發生炸彈襲擊，造成至少14人死亡、26人受傷。事發時，數百名民眾正在附近舉行示威集會，抗議當地近期接連發生暴力及恐怖襲擊事件。

當地警方表示，一名自殺式襲擊者在斯瓦特（Swat）地區一間警局門口被警員截停搜查時，引爆身上炸藥。爆炸造成現場集會人士及警員傷亡，救援人員及安全部隊隨後趕抵現場，將傷者送往附近醫院，並封鎖事發區域展開調查。

路透社報道，當地警方指，死者包括5名警員、8名平民，以及相信為施襲者本人，另有至少18人受傷。警方已展開行動，追查是否有人協助策劃及發動襲擊。巴基斯坦塔利班（TTP）已發表聲明，承認策動今次襲擊。

巴基斯坦總理夏巴茲（Shehbaz Sharif）發表聲明，對事件表示「深切悲痛和哀悼」。

近月巴基斯坦西北部、尤其與阿富汗接壤地區的武裝襲擊明顯增加，目標主要針對軍方及警方。巴基斯坦政府一直指責阿富汗塔利班政府向境內武裝分子提供支援，但阿富汗塔利班方面否認有關指控。