希臘山火｜兩救火直升機碰撞 其中一架墜毀2死

希臘山火肆虐，2架直升機周日（2日）在雅典以西撲火時碰撞，其中一架墜毀，另一架緊急迫降。

兩架直升機是在雅典以西的阿提卡地區普薩塔一帶執行滅火任務時發生相撞。「希臘天氣預報」facebook專頁發布的影片顯示，兩架直升機在低空飛行時距離過近，下方直升機因主旋翼撞上上方直升機的底部，墜毀並起火。上方直升機傾倒了所載的水後飛離現場。

墜毀直升機上的一名丹麥機師和一名希臘消防部門聯絡官被發現時失去意識，隨後證實死亡。另一架直升機上的英國機師及希臘協調員則倖存。

希臘消防部門稱，兩架貝爾直升機由澳洲麥克德莫特航空公司（McDermott Aviation）租出。民防部消息人士透露，依照規定，全國所有貝爾直升機都已停飛。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）對這宗事故表示「深切哀悼」。