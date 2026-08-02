以軍續襲加沙釀14死 以色列官員稱未就停止攻擊達成協議

以色列未停止攻擊加沙走廊（Gaza Strip），自美國總統特朗普（Donald Trump）上周四宣布在推動執行去年的加沙停火協議方面取得突破，3天以來已造成21人死亡，據半島電視台報道稱，2日至少有14名巴勒斯坦人死亡。

路透社報道，特朗普7月30日宣布取得突破，稱巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）已同意在美國支持的方案下解除武裝，以落實去年在埃及達成的停火協議。

以色列能源部長柯恩（Eli Cohen）今天則表示，不存在停止攻擊加沙走廊的協議，他並認為以色列應該全面控制加沙。目前以色列已控制加沙約7成土地。

根據巴勒斯坦衞生官員的說法，以色列戰機分別空襲加沙北部的加沙市（Gaza City）、中部的迪爾巴拉市（Deir al-Balah）及南部的汗尤尼斯地區（Khan Younis）。

自去年10月宣布停火以來，已有至少1230名巴勒斯坦人命喪以色列空襲。