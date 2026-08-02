世紀熱浪｜法國77年來最大山火終受控 吞噬4.2萬公頃森林毀近240房屋

法國政府1日宣布，西南部城市波爾多（Bordeaux）附近松樹林持續蔓延逾一周的嚴重山火，目前已得到控制、不再繼續擴散；本場大火是法國自1949年以來規模最大的山火災害。

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仍有局部活躍火點

法國內政部長努內茲（LaurentNunez）1日表示，儘管整體火勢已受控制，但部分區域仍有局部活躍火點。吞噬面積比底特律還大，所幸無人傷亡。這場大火發生於著名葡萄酒之鄉波爾多附近的吉倫特省（Gironde），火勢沿着大西洋海岸線一路蔓延，吞噬了多達4.2萬公頃的松樹林——受災面積比美國底特律市還要大，並造成約240棟房屋遭焚毀。

而吉倫特省省長布羅卡斯（SophieBrocas）於1日在記者會上表示，慶幸的是山火並未造成當地居民傷亡。

為應對這場災難，當局調集了來自全國各地約3,300名消防人員，並在軍警、農林從業人員及志願者的支援下全力投入滅火工作。這也是法國現代民防史上規模最大的消防救援行動。

灌木清理機火花引燃 極端熱浪加劇災情

據當地居民透露，起火源頭為7月22日一台清理灌木叢的機器在作業時意外產生火花，隨即引發大火。

事實上，法國近期遭受連番致命熱浪襲擊，導致河床乾涸、植被高度枯萎，大幅增加了野火爆發與蔓延的風險。科學家指出，此類極端天氣事件與人為造成的氣候變化息息相關。根據法國內政部最新數據，今年以來法國境內山火累計燒毀面積已高達11.9萬公頃。

法國1949年山火是指發生在吉倫特省（Gironde）境內的堪稱災難性的森林大火，共燒毀約5.2萬公頃林地並造成82人喪生。

