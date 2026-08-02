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秘魯觀光小型飛機納斯卡線附近墜毀 機上13人全數罹難

即時國際
更新時間：06:59 2026-08-02 HKT
發佈時間：06:59 2026-08-02 HKT

秘魯著名世界文化遺產景點納斯卡線條（Nazca Lines）周六發生小型觀光飛機墜毀事故，機上13人全部罹難，包括11名乘客及兩名機師。當局正調查事故原因及確認死者身份。

事發於當地下午約1時，涉事飛機屬於當地航空公司Aerodiana，由秘魯沿岸城市皮斯科（Pisco）一個機場起飛後，在普埃布洛維耶霍（Pueblo Viejo）地區墜落。警方表示，事故情況嚴重，現場已無生還者，救援人員目前已尋回4具遺體。

秘魯民航部門官員表示，遇難者中相信包括意大利遊客。現場片段顯示，消防員在殘骸旁灑水，濃煙從失事飛機冒出。當地政府亦發聲明，對事故表示深切哀悼，並向死者家屬致以慰問。

納斯卡線條是秘魯南部著名旅遊景點，亦是聯合國教科文組織世界遺產，以沙漠地面上的古代巨型圖案聞名，吸引不少遊客乘小型飛機空中觀賞。

納斯卡線觀光飛機過去亦曾發生觀光飛機事故。2022年，一架觀光小型飛機同樣在該區墜毀，造成7人死亡；2010年亦曾有觀光飛機失事，導致6人喪生。

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