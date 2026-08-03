莫斯科餐廳爆炸案增至5死 市長定性為恐襲

莫斯科地標建築「庫德林大樓」一樓的一間高檔意大利餐廳，於當地時間周六（1日）晚上約8時突發致命炸彈爆炸。一名身份不明的女子企圖攜帶一個裝有土製炸彈（IED）的禮物盒闖入餐廳，遭當值保安即時阻攔，期間炸彈突然被引爆，造成包括該名女子、保安及一名餐廳顧客當場死亡，另有21人受傷。據ABC新聞，截至最新消息，死亡人數已上升至5人，其中6名傷者仍處於極度危殆狀態。莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）已將事件定性為恐怖襲擊。

路透社此前報道，爆炸於當地時間晚上8時前發生，地點位於庫德林斯卡婭廣場（Kudrinskaya Square）附近、一座史太林時期七座高樓之一的地面餐廳露台附近。警方表示，傷者傷勢各有不同，救援及調查人員已到場處理。

俄羅斯國家反恐委員會（NAK）表示，涉事女子試圖進入位於現場附近的高級意大利餐廳Balzi Rossi時，被保安人員攔截，其後發生爆炸。俄羅斯國營通訊社RIA報道，爆炸造成該女子、涉事保安以及一名餐廳顧客死亡。

當局目前未公布死者及傷者身份，亦未透露事件背後主使者或動機。俄羅斯國營通訊社發布的畫面顯示，大批全副武裝執法人員封鎖現場，警方正進行調查。

俄羅斯《生意人報》（Kommersant）引述消息人士稱，炸彈疑原本是用於襲擊在餐廳戶外露台用餐的客人。報道又指，炸彈可能由其他人遙距引爆，而攜帶炸彈的女子未必知道自己攜帶的是爆炸裝置。

餐廳網站資料顯示，餐廳周六因舉行私人活動而暫停營業。