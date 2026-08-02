印度考試泄漏試題風波引發示威 莫迪：懲罰學生無助解決問題

印度近日因全國考試試題外洩，引發近200萬名學生需要重新應考，觸發全國多地示威，期間更爆發警民衝突，當局向數百名示威學生提出檢控。印度總理莫迪表示，願意原諒在示威期間辱罵他的學生，認為懲罰他們、迫使他們反覆出庭，無助解決問題，希望社會亦能接受他的做法。

路透社報道，莫迪周五（7月31日）晚在社交平台發布影片稱，涉事學生只是「被誤導的孩子」，引導他們走上正途才是責任。他說：「懲罰他們、讓他們奔波於法庭，或令他們在社會上受折磨，都不會改變現狀。我希望原諒他們，也希望社會接受我的立場。」

印度上月爆發近年最嚴重學生示威，導火線是全國考試試題外洩，約200萬名考生須重新應考，引發民眾不滿青年就業及教育機會不足。示威期間，多地爆發警民衝突，包括首都新德里，防暴警察曾施放催淚氣體及揮動警棍驅散企圖前往國會的示威者。

當局其後向數百名示威者提出檢控，指部分人與警方衝突，並高喊侮辱莫迪的口號。不過，領導今次示威的「蟑螂人民黨」日前表示，儘管政府承諾撤銷對示威者的案件，但全國多個邦仍有數百名學生被捕。