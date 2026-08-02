Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

印度考試泄漏試題風波引發示威 莫迪：懲罰學生無助解決問題

即時國際
更新時間：02:46 2026-08-02 HKT
發佈時間：02:46 2026-08-02 HKT

印度近日因全國考試試題外洩，引發近200萬名學生需要重新應考，觸發全國多地示威，期間更爆發警民衝突，當局向數百名示威學生提出檢控。印度總理莫迪表示，願意原諒在示威期間辱罵他的學生，認為懲罰他們、迫使他們反覆出庭，無助解決問題，希望社會亦能接受他的做法。

路透社報道，莫迪周五（7月31日）晚在社交平台發布影片稱，涉事學生只是「被誤導的孩子」，引導他們走上正途才是責任。他說：「懲罰他們、讓他們奔波於法庭，或令他們在社會上受折磨，都不會改變現狀。我希望原諒他們，也希望社會接受我的立場。」

印度上月爆發近年最嚴重學生示威，導火線是全國考試試題外洩，約200萬名考生須重新應考，引發民眾不滿青年就業及教育機會不足。示威期間，多地爆發警民衝突，包括首都新德里，防暴警察曾施放催淚氣體及揮動警棍驅散企圖前往國會的示威者。

當局其後向數百名示威者提出檢控，指部分人與警方衝突，並高喊侮辱莫迪的口號。不過，領導今次示威的「蟑螂人民黨」日前表示，儘管政府承諾撤銷對示威者的案件，但全國多個邦仍有數百名學生被捕。

最Hit
日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌 做錯隨時破壞瓶身 建議咁做除頑垢…
日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌 做錯隨時破壞瓶身 建議咁做除頑垢…
飲食
16小時前
86歲劉詩昆2歲囝囝首登國際舞台 無懼戰火舉家赴俄萌爆合奏 一對仔女遺傳神基因
86歲劉詩昆2歲囝囝首登國際舞台 無懼戰火舉家赴俄萌爆合奏 一對仔女遺傳神基因
影視圈
6小時前
大媽杏花邨站外求麵包醫肚 收合桃包後變臉勉強回應「4個字」 好心人即場霸氣收回 網民：要銀包唔係麵包｜Juicy叮
大媽杏花邨站外求麵包醫肚 收合桃包後變臉勉強回應「4個字」 好心人即場霸氣收回 網民：要銀包唔係麵包｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
AEON旗下$12店年內執4間！8月起下調價格救市 網民嘆：香港租金太貴
AEON旗下$12店年內執4間！8月起下調價格救市 網民嘆：香港租金太貴
生活百科
17小時前
衛詩雅嘴縫50針後首發聲報平安 老公周祉安還原受傷經過揭恐怖傷勢：血管及肌肉屬全層撕裂傷
衛詩雅嘴縫50針後首發聲報平安 老公周祉安還原受傷經過揭恐怖傷勢：血管及肌肉屬全層撕裂傷
影視圈
10小時前
六合彩︱頭獎800萬攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
6小時前
遊日香港家族眾生相？港人細數5大常見經典特徵 爸爸必做1動作 網民爆笑：好有畫面
遊日香港家族眾生相？港人列5大常見特徵 爸爸必做1動作 網民爆笑：好有畫面
生活百科
15小時前
慈山寺筍工？佛法輔導中心招聘活動幹事 文書整理/支援活動/16天大假 求職港人：可以洗滌心靈啊！
慈山寺筍工？佛法輔導中心招聘活動幹事 文書/支援活動+16天大假 求職港人：可以洗滌心靈啊！
生活百科
15小時前
移英港人回流香港8星期 感慨過去幾年浪費人生 自爆14日神速安頓實錄：終於似返個人｜Juicy叮
移英港人回流香港8星期 感慨過去幾年浪費人生 自爆14日神速安頓實錄：終於似返個人｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-31 11:23 HKT
00:08
有片｜小童坐Tesla私家車司機位 雙手不斷揸軚盤學駕車 網民轟：生仔要考牌
突發
5小時前