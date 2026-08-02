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西班牙休達設500米浮動屏障 防非法移民再越境 桑切斯批部分歐盟國「自私」

即時國際
更新時間：01:27 2026-08-02 HKT
發佈時間：01:27 2026-08-02 HKT

西班牙北非飛地休達（Ceuta）日前爆發大規模非法移民越境危機，約5萬名非法移民由摩洛哥方向經陸路及海路進入當地，造成至少67人死亡。西班牙政府周六（8月1日）宣布，在休達與摩洛哥接壤的邊境海域設置500米長浮動屏障，防止類似情況再次發生。

《路透社》報道，當局表示，浮動屏障將配合海岸警衛隊巡邏，以加強邊境管控。西班牙內政部表示，相關設施位於塔拉哈爾（Tarajal）防波堤附近，離水面約30至70厘米，水下延伸約1米，並設有通道供國民警衛隊船隻巡邏。當局希望透過新措施，降低移民利用海路偷渡進入休達的風險。

大批非法移民日前由摩洛哥方向湧入休達，引發近年西班牙最嚴重的邊境移民危機。西班牙政府表示，自周四起約5萬人經陸路及海路進入休達，其後約4.8萬人在48小時內返回摩洛哥。事件期間至少67人死亡，部分人在攀越邊境設施時墮海溺斃，亦有人在混亂中被擠壓死亡。當局表示，部分非法移民因經濟困境尋求前往歐洲，亦有人受到社交媒體流傳的錯誤消息影響而嘗試越境。

西班牙首相桑切斯周六致信歐盟委員會主席馮德萊恩，批評部分歐盟成員國在休達危機中的反應「自私」及「製造對立」。他指出，西班牙政府在不足48小時內恢復邊境秩序，並遣返幾乎所有非法入境人士，但部分國家卻要求暫時將西班牙排除於申根區之外，相關做法是由偏見、假新聞、無知或政治利益所驅動。

桑切斯強調，歐盟外部邊界安全是所有成員國共同責任，不能只由位於歐盟邊境的國家承擔。他呼籲歐盟盡快召開內政部長特別會議，建立共同應對邊境危機的機制。

休達位於非洲西北部、直布羅陀海峽附近，與摩洛哥接壤，是歐盟少數與非洲相連的陸地邊境之一。此次移民潮亦再次引發歐盟內部對移民政策、邊境管理及申根區安全的爭議。

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