哥倫比亞總統上任在即 庫塔市爆炸襲擊至少11人傷

哥倫比亞候任總統德拉埃斯普列亞下周五就職，一輛裝滿炸藥的貨車周六在鄰近委內瑞拉邊界的庫塔市一座警察局附近爆炸，至少11人受傷。德拉埃斯普列亞強烈譴責，稱「恐怖主義既無法威嚇哥倫比亞」。

據報現場有車輛着火，建築物外牆受損，警察、士兵和居民聚集。北桑坦德省安全秘書金特羅告訴記者：「目前有8名警察和3名平民受傷⋯⋯這是一宗殘忍的暴力行為，發生這樣的事令人遺憾。」

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德拉埃斯普列亞在波哥大發表講話。 美聯社

德拉埃斯普列亞來自極右翼政治團體「祖國捍衛者」，是一位作風高調、熱愛奢華生活的富豪律師，以政治素人姿態參選並當選總統。他獲得美國總統特朗普支持，承諾要加強打擊游擊隊和其他販毒組織，為了達成目標，他計劃與美國和以色列建立軍事聯盟。

政治素人要打擊游擊隊及毒販

總統就職典禮傳統上在波哥大國會大樓舉行，但德拉埃斯普列亞要求改到西南部的卡利市舉行。該地區長期受販毒幫派和游擊隊衝突影響，當局將出動約1.1萬名士兵和警察，在陸、海、空執行任務，是規模最大的安全部署之一。

這次競選期間政治暴力頻發，武裝衝突也加劇，出現炸彈、載有炸藥的無人機，以及多次針對安全部隊的攻擊。德拉埃斯普列利亞多次聲稱，有人密謀要暗殺他。