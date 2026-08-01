AV界奧斯卡女主角｜Emily Willis入療養院戒毒變植物人 機構付逾2000萬和解

曾獲AV界奧斯卡「AVN獎」最佳女主角獎的27歲成人女星艾蜜莉威利斯（Emily Willis）因索K（氯胺酮）成癮，2024年初住進加州知名戒毒療養院，卻在入住僅8天後心臟驟停、大腦嚴重缺氧，最終淪為植物人。威利斯的母親向療養院提出訴訟，日前雙方正式達成協議，院方同意支付300萬美元（約2350萬港元）和解但堅拒認錯。

心跳停止40分鐘大腦受損

Emily Willis嚴重K仔上癮，決心入療養院戒毒卻變成植物人。 IG@emilywillisx3

根據法庭文件與美媒TMZ報導，本名莉茲·巴努埃洛斯（Litzy Lara Banuelos）的威利斯因嚴重K他命成癮，每天吸食劑量高達5至6公克（達每日上限，重度成癮），2024年1月27主動入住加州的馬里布燈塔治療中心（Malibu Lighthouse Treatment / Summit Malibu）接受21天戒斷治療。

家屬指出，威利斯入住後健康狀況急劇惡化，極度虛弱、神智不清、嚴重脫水，甚至無法正常行走、進食與自理。2月4日，即入院8天後，護士在房內發現她無意識、無呼吸脈搏，進行約30至40分鐘的心肺復甦術後恢復心跳，但因腦部長時間缺氧而變成植物人。

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初期毒理報告顯示，事發時她體內並無毒物反應，但家屬認定療養院有嚴重照護疏失，由母親庫珀（Yesenia Cooper）以法定監護人身份提告。

2月4日，即入院8天後，護士在房內發現她無意識、無呼吸脈搏，進行約30至40分鐘的心肺復甦術後恢復心跳，但因腦部長時間缺氧而變成植物人。

初期毒理報告顯示，事發時她體內並無毒物反應，但家屬認定療養院有嚴重照護疏失，由母親庫珀（Yesenia Cooper）以法定監護人身份提告。

院方賠錢和解拒認錯

根據和解協議，被告療養院同意支付300萬美元和解金，在扣除律師費及保留醫療費用後，預計威利斯可獲得約125萬美元（約980萬港元），將由其母親繼續擔任監護人管理。儘管達成和解，療養院在協議中無承認任何法律責任或醫療疏失，且否認有任何行為不當。

威利斯生於阿根廷，7歲時因母親改嫁美國繼父移居美國，並在猶他州聖喬治的摩門教會背景下成長。高中畢業後，她移居聖地牙哥，隨後踏入成人影視圈，累積拍過超過700部作品，並在2021年榮獲「AVN大獎」年度最佳女主角獎（Performer of the Year）。近年她逐漸轉型，2023年參演科幻電影《Divinity》，成功打入主流演藝圈。