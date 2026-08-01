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熊本地震｜5越南外勞工徒手挖瓦礫救出9旬鄰居 獲大讚英勇

即時國際
更新時間：21:22 2026-08-01 HKT
發佈時間：21:22 2026-08-01 HKT

日本熊本縣7月28日發生7.1級強震，至少造成36人死亡、126人受傷。在縣內人口第二多的八代市，5名越南青年發現90多歲獨居老婦鄰居的家倒塌，與趕來的鄰居一起徒手搬瓦礫、借鋸子切開障礙物，花30分鐘成功將老婦救出，過程中五人不斷喊：「加油！」場面令日本人感動。

一邊搬磚瓦一邊喊加油

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綜合日媒報道，這群越南青年男女住在興善寺町，持「特定技能」簽證在當地種椰菜花的農家工作，在日本生活了約1年至4年。地震發生時，他們剛回家休息，發現隔壁獨居婆婆的家嚴重倒塌。

5人平日工作都有和這名婆婆打招呼，發現出事立即衝往現場。他們先向瓦礫縫隙呼喊，收到婆婆的回應後，與趕來的鄰居一起徒手搬開瓦礫。其中一人甚至穿着短褲人字拖就跳上瓦礫開挖。

25歲越南男子黎輝俊（Lê Huy Tuấn，音譯）受訪時說：「這是第一次遇到這種場面，大家都慌。我坐在瓦礫上鋸木頭，一直怕房子再塌下來。不只怕自己危險，更怕壓到老太太，那就救不了她了。」他說救人過程約25至40分鐘，後來日本救援隊也到場，一起把婆婆救出來，她腿部骨折但沒有生命危險，送往鄰近醫院救治。

「每天親切打招呼像自己祖母」

救援過程中，眾人一邊清理瓦礫，一邊不斷向老婦喊話：「我們現在就救您出來」、「沒事的，請放輕鬆、不要用力」，還為婆婆喊「加油」。黎輝俊說：「每天上班時她都會溫柔地跟我打招呼，我把她當成自己的祖母。能救到她真的太好了。」

幫忙將老婦送到醫院的附近居民西田和德也表示：「正因為這五人迅速行動，才救回一條命。」

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