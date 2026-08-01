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日本熊本縣4.7級淺層地震

即時國際
更新時間：21:12 2026-08-01 HKT
發佈時間：21:12 2026-08-01 HKT

8月1日晚上9時47分左右，日本熊本縣再次發生地震。震央位於熊本縣熊本地區，震源深度10公里，估計強度為黎克特制4.7級。日本放送協會報道，此次地震無須擔心引發海嘯。

 

各市町村的震度如下：

▼震度5弱：熊本縣宇城市。

▼震度4：熊本市西區、熊本市南區、熊本縣八代市、熊本縣宇土市、熊本縣美里町、熊本縣西原村、熊本縣御船町、熊本縣嘉島町、熊本縣益城町、熊本縣甲佐町、熊本縣冰川町。

▼震度３的地區包括：福岡縣美山市、熊本市中央區、熊本市東區、熊本市北區、熊本縣玉名市、熊本縣山鹿市、熊本縣菊池市、熊本縣上天草市、熊本縣阿蘇市、熊本縣合志市、熊本縣玉東町、熊本縣和水町、熊本縣大津町、熊本縣菊陽町、 熊本縣高森町、熊本縣南阿蘇村、熊本縣山都町。

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