柬埔寨太子集團高層胡石 周三從日本遣送至美國

與柬埔寨太子集團有關的塞浦路斯籍中國男子胡石（化名胡小偉），因涉嫌向日本地方政府申報不實住址，6月被日本警方拘捕，據報周三被送到美國。

44歲的胡石被指是太子集團第2號人物，遭美國當局制裁，但他本人否認相關指控。他持日本高技能專業簽證在日本活動，2023年在東京設立公司並擔任代表董事。

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2026年6月14日，日本警方在大阪高級酒店將胡石拘捕，指他4月時向東京都中央區政府提交不實遷居文件（實際上沒有真正搬遷），目的是為了申請永住權；7月5日再以違反《出入境管理及難民認定法》追加逮捕，指他非法讓他人使用自己的在留卡。

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日本當局對胡石違反《出入境管理法》等案件作出簡易起訴，並考慮是否將其強制遣反。日媒指出，根據《出入境管理法》，強制遣返的目的地原則上應為當事人擁有國籍或公民權的國家。若無法遣返至該國，則須在徵詢當事人意願後，由出入境管理廳作出決定。

據產經新聞報道，胡石表示「只是想找個能安全生活的地方」、「不想去中國」，最終在7月29日離開日本，被送到美國。