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俄烏戰爭 | 俄軍導彈及無人機襲基輔 釀至少9死27人受傷

即時國際
更新時間：13:15 2026-08-01 HKT
發佈時間：13:15 2026-08-01 HKT

烏克蘭首都基輔周六凌晨遭到俄羅斯彈道導彈及無人機猛烈空襲，造成至少9人死亡，27人受傷。

當地時間周六凌晨3時22分，基輔響起密集的強烈爆炸聲，爆炸威力甚至觸發街道上的汽車警報器。

基輔市長克利奇科此前稱，俄軍正在對基輔市發動彈道導彈襲擊。

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基輔有建築物嚴重損毀。法新社
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基輔路面出現大坑洞。法新社
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有花店在空襲中損毀。法新社
有花店在空襲中損毀。法新社

基輔5區遇襲 樓房起火

克利奇科在社交媒體發文稱，空襲已造成基輔市9人死亡，27人受傷。所有傷者均已入院治療，當中包括4名兒童。

基輔的5個行政區均有火災與毀損狀況。在索洛米揚斯基區，一棟5層高的住宅建築物遭到墜落的瓦礫損壞，並引發火災，造成2人死亡，另有8人受傷，其中包括2名兒童。

在達爾尼茨基區，緊急服務表示，攻擊引發火警，房屋、車輛、行政及非住宅建築受損，造成7人死亡、14人受傷。

俄烏加強互轟

聯合國日前表示，6月是自2022年4月以來烏克蘭平民死亡人數最多的月份，原因是俄羅斯加強對烏克蘭各地城鎮的長程攻擊。

與此同時，烏克蘭近月也加強對俄羅斯的報復性攻擊，目的是在戰爭爆發近4年半後，迫使莫斯科回到談判桌。

俄羅斯線上零售巨頭Wildberries表示，旗下位於伏爾加格勒的物流設施周五晚遇襲後起火。

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