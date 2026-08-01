熊本地震 | 22歲女店員逃出AEON報平安 疑因公司指示折返罹難

日本熊本縣發生7.1級強震後，嘉島町「永旺夢樂城熊本」（AEON Mall Kumamoto）發生爆炸事故，造成7人死亡。其中，一名22歲女店員原本已順利逃出商場，甚至還向家人報平安，卻疑似因公司要求返回店內處理營業款項，不幸在爆炸中喪命。罹難者母親近日首度受訪時悲痛表示，希望公司能說出真相。

熊本7月28日發生強震後第4天，搜救工作仍持續進行。目前已確認永旺夢樂城熊本共有7人死亡，其中3人為日本大型服飾集團Onward Holdings（オンワードホールディングス）員工。

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熊本搜救範圍僅剩AEON商場

AEON MALL傳出有22歲女店員逃出後報完平安，疑因公司指示折返罹難。美聯社

熊本7月28日發生強震後第4天，搜救工作仍持續進行。美聯社

熊本嘉島町永旺（AEON）商場28日在地震中氣爆，7人不幸罹難，全是商場員工。美聯社

「永旺夢樂城熊本」因震後爆炸受損。路透社

家屬崩潰爆最後交談

另外4名死者中，一名為22歲女店員。她的母親接受媒體採訪時透露，女兒在地震發生後曾傳訊息報平安，表示自己沒事，但之後便再也沒有回覆，所有訊息也始終沒有顯示「已讀」。

母親表示，女兒當時在爆炸地點附近2樓的一間店鋪工作。爆炸發生前，她已經順利撤離建築物，並在外面巧遇阿姨和表哥。

然而，女兒當時卻對親戚表示：「我必須回去一趟。」親戚立刻勸她不要再回到商場內，但她回應：「老闆說我必須把錢放進保險箱，所以我要回去。」

疑按指示將營業款項存保險箱

母親推測，女兒應是依照店方指示，與另一名同事返回店內，準備將當天營業所得存入保險箱，沒想到就在返店後不久，商場便發生爆炸，從此失去聯絡。

談到女兒疑似為了完成公司交辦事項而折返遇難，母親忍不住落淚說：「她是為了存款、為了那些錢才回去的……我希望公司能夠把事情的真相說清楚。」

她淚崩表示，女兒是家中長女，3年前父親去世後，出來賺錢貼補家用，個性既開朗又認真，「明明人已經平安了，真叫人說不出話來」。

面對家屬質疑 公司拒受訪

針對家屬質疑，負責營運該店鋪的公司回應RKK熊本放送表示，目前「拒絕接受採訪」，並未進一步說明當時是否曾要求員工返回建築物處理營業款項。

這宗事件也引發外界質疑，在強震發生、建築安全狀況未明的情況下，是否有員工因執行工作指示而冒險返回建築物，以及相關責任歸屬，仍有待進一步調查釐清。

網民促業者勿敷衍隱瞞

根據報道，其他店家也有女店員用電話向家人報平安後說，「店裡亂成一片，要回去整理」，之後同樣因為氣爆，胸部遭壓迫窒息身亡，哥哥認屍後心痛表示「到現在都無法相信」。

日本雅虎新聞討論區一則獲得10.7萬名網民認同的留言寫道：「啊，果然還是出現了。地震後明明平安無事，卻因上級指示而被迫踏入死地。至少希望公司不要敷衍隱瞞，誠實面對並妥善處理。」