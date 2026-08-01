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美日等11國指北韓IT人員 扮「外國人」網上接Job賺錢發展核武

即時國際
更新時間：11:43 2026-08-01 HKT
發佈時間：11:43 2026-08-01 HKT

美日韓等11國周五（31日）發表聯合聲明，指北韓政府派遣資訊科技（IT）人員利用人工智能（AI）、偽造證件等途徑冒充其他國家公民，獲取線上工作機會，為平壤的核武計畫提供關鍵外匯資金，呼籲各國採取保護措施，切勿僱用相關人員。

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據韓聯社報道，美日韓與英國、澳洲、加拿大、法國、德國、意大利、荷蘭與新西蘭共11國發表聯合聲明，聲稱北韓政府透過AI、第三國代理伺服器、偽造證件，以及使用加密貨幣帳戶冒充他國公民、掩蓋真實身份，在線上平台上獲取工作機會並賺取收入，隨後將資金匯回政府機構，為核武和彈道導彈計畫籌措外匯資金。 

聲明續指，北韓IT人員更會對企業構成內部威脅，包括數據竊取、加密貨幣盜竊以及敏感信息竊取等。對此，聲明呼籲各國政府、企業及相關機構採取相應措施，加深對北韓IT人員的了解，並做出有效回應。

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據悉，北韓於2023年將核武國家地位寫入憲法，多年來因武器和核武計畫，面臨一系列國際制裁。
 

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