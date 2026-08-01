日本千葉縣公寓爆炸22人受傷

日本千葉縣市川市一棟公寓大樓周六（8月1日）早晨發生爆炸，兩名男子被送往醫院，一人重傷，一人輕傷，20人即場治理傷口後毋須送院。此外，包括附近民宅和一棟初中在內的約10棟建築物也遭到破壞。

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據日本警方指，在上午6點35分左右接到居民報警，稱千葉縣市川市福榮一棟三層公寓樓發生爆炸並冒出白色濃煙。據悉，爆炸地點位於東京地鐵東西線南行德站以東約700米處，事發大廈一樓損毀嚴重，附近約10棟建築物受到損壞，包括住宅和一所初中；目前暫未知爆炸原因，警方正在按爆炸事件展開調查。

消防部門表示，現場未有發現明火，並即時對22人進行初步救治，其中一名50多歲的男子全身多處燒傷，傷勢嚴重，但送醫時意識清醒。另一名60多歲的男子腳趾則被碎玻璃劃傷，傷勢較輕，其他傷者毋須送院。

