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俄烏戰爭 | 特朗普改口：尚未同意授權烏克蘭生產愛國者導彈

即時國際
更新時間：08:57 2026-08-01 HKT
發佈時間：08:57 2026-08-01 HKT

美國總統特朗普7月初曾表示，美方將授權烏克蘭生產愛國者導彈。但他周五在馬里蘭州大衞營舉行的內閣會議上改口說，美國尚未同意授權烏克蘭生產這款防空系統攔截彈，並形容這是很複雜的武器，須謹慎評估；而要轉讓技術是很難的事，他「不認為這會發生」。

特朗普在談及烏克蘭危機時說，烏克蘭和俄羅斯領導人都想達成協議，但雙方存在許多敵意，必須為此作出一些讓步。他表示，美國尚未同意授予烏克蘭愛國者防空系統攔截彈生產許可，「我們正在討論，但對於讓別人製造這些武器必須非常謹慎」。

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特朗普形容愛國者導彈是很複雜的武器，須謹慎評估。美聯社
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特朗普日前在白宮會晤澤連斯基。美聯社
特朗普日前在白宮會晤澤連斯基。美聯社

指轉讓技術非常困難 不認為會發生

特朗普補充：「要轉讓那種技術是很難的事，我不認為這種事會發生。」他還強調，把技術給了別人，「他們有一天可能會用來對付你」，這是有可能的。

烏克蘭總統澤連斯基日前在訪美期間表示，他此行與特朗普討論了烏克蘭生產愛國者防空系統攔截彈等問題。這是美烏總統當月第2次會面，2人7月8日在土耳其安卡拉北約峰會期間會晤，特朗普當時稱將授權烏克蘭生產愛國者防空系統。

外媒指出，愛國者防空系統對於烏克蘭攔截瞄準首都基輔和其他城市的俄羅斯彈道導彈至關重要。

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