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西班牙爆發移民危機  特朗普：民主黨掌權將陷同樣處境

即時國際
更新時間：09:14 2026-08-01 HKT
發佈時間：09:14 2026-08-01 HKT

美國總統特朗普（Donald Trump）昨日（30日）稱，西班牙北非飛地休達（Ceuta）面臨的「可怕」移民危機，將是美國未來可能遭遇的情況，如果民主黨贏得選舉，美國恐將陷入同樣處境。

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他對霍士新聞電視台說：「太可怕了。記住那張照片。3年後，如果錯誤的一方上台，那就是我們的處境。」他還說：「如果民主黨執政，你們將不會有好日子過。」白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）在X平台分享休達的影片，寫道：「民主黨會眼睜睜看着你的家園被入侵者踐踏、掠奪，還會為此歡呼。」

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白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）寫道：「這是拜登執政時發生過的情況。幸好特朗普總統當選，這種事絕不會在他的監督下發生。」

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